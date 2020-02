Zum Valentinstag boomen Sextoys

Was schenken sich Pärchen, die den Valentinstag feiern? Die Klassiker sind Blumen und Schokolade, oder vielleicht geht man zusammen in ein feines Restaurant. Doch seit einigen Jahren boomt im Unterland noch ein weiteres Geschäft: die Erotik.

Das Opfiker Unternehmen amorana.ch betreibt den grössten Online-Sexshop der Schweiz, über 100'000 Bestellungen an durchschnittlich zwei Artikeln werden hier pro Jahr versendet. An Spitzentagen werden über 3000 Pakete aus dem grossen Lager an der Europastrasse im Industriegebiet verschickt.

Vor dem Valentinstag läuft das Geschäft wie geschmiert: «Im Durchschnitt verkaufen wir in den Tagen vor dem 14. Februar 30 Prozent mehr Produkte als sonst», sagt Mitgründer Alan Frei. Schon ab dem 8. Februar steige das Interesse auf der Website an und nehme dann weiter zu. Erst am Valentinstag selbst flachen die Klickzahlen dann wieder ab. «Denn dann ist es ja eigentlich schon zu spät, um sich noch extra für diesen Anlass etwas zu bestellen», erklärt Frei.

Der springende Punkt ist das gemeinsame Entdecken

Es sind vor allem drei Produktesparten, die vor Valentinstag bei amorana.ch besonders gut laufen. Erstens werden – wenig überraschend – deutlich mehr Dessous verkauft als sonst. «Was zudem zieht, sind Paarvibratoren.» Dieses Jahr ist es das Modell «Sync», welches zu zweit und auch per Fernbedienung genutzt werden kann. Und schliesslich verkaufen sich auch die Valentinstags-Geschenkboxen sehr gut. Darin befindet sich ein ausgewählter Mix aus Gleitgel, Penisring, Massageöl und einem sogenannten «Luv Egg», einem Vibrator in der Form eines Eis.

Dass gerade diese Produkte vor dem 14. Februar so beliebt sind, ist kein Zufall. Der Paarvibrator ist ein Sexspielzeug, den man gemeinsam nutzen kann, und auch an Dessous haben meist beide ihre Freude. Die Geschenkbox löst gemäss Frei ein grosses Problem vieler Neukunden: Viele wissen gar nicht so recht, was sie sich und ihren Liebsten überhaupt schenken wollen. «Durch die Geschenkbox müssen sich die Leute vor dem Kauf nicht gross im Voraus informieren. Wir greifen hier also kuratierend ein», erklärt der Mitgründer.

Einzige Konkurrenz zu Rosen und Süssigkeiten

Der grösste Vorteil der Box sei aber, dass man sie gemeinsam aufmachen und entdecken könne. «Bei Blumen zum Beispiel schenkt eine Person der anderen etwas.» Das sei eigentlich eine sehr passive Sache, in der einer ein Geschenk übergibt und der andere sich hoffentlich daran erfreut. «Doch mit einem Sexspielzeug ist das anders. Man kriegt zwar etwas geschenkt, entdeckt es aber in der Regel aktiv und gemeinsam.» Und selbst falls es dann doch nicht wirklich den Geschmack treffe, habe man wenigstens etwas zusammen erlebt.

Insgesamt sei der Valentinstag gut für das Geschäft, der Boom sei aber nicht mit der Adventszeit oder den klassischen Online-Kommerztagen wie dem «Black Friday» zu vergleichen. Der Vorteil des Valentinstags liegt für amorana.ch gemäss Alan Frei darin, dass man weniger Konkurrenz habe. In der Weihnachtszeit zum Beispiel buhlen alle möglichen Produkte um die Gunst der Kundschaft. Doch wenn es um das Geschäft mit der Liebe geht, müssen sich Sextoys und andere Produkte rund um die Erotik nicht gegen viele andere Möglichkeiten durchsetzen.

«Man sieht daran auch, dass in der Gesellschaft in den vergangenen Jahren ein Wandel stattgefunden hat», so Frei. Viele Menschen würden den Sexshop heute als ernsthafte und fast schon einzige Alternative zu Rosen und Süssigkeiten sehen. Dadurch fällt amorana.ch auch nicht in das gefürchtete Januarloch, welches im übrigen Kommerz normalerweise auf das Weihnachtsgeschäft folgt. Dieser Zeitpunkt verschiebt sich beim Online-Sexshop in den März.

Kein spezieller Slogan für den 14. Februar

Auch marketingtechnisch gesehen profitiere man deshalb vom Valentinstag. «Unsere Aufgabe in der Werbung ist es eigentlich, die Leute dazu zu bringen, über uns zu sprechen und sie zu inspirieren, etwas Neues auszuprobieren.» Man nutze die Tage vor Valentinstag, in welchen man erhöhte Aufmerksamkeit geniesse, deshalb dazu, um die eigene Marke bekannt zu machen. «Diese Werbung muss sich nicht direkt eins zu eins in Verkaufszahlen niederschlagen, sondern soll uns ins Gespräch bringen.» Man schalte deshalb vor dem Valentinstag natürlich Werbung, einen speziell auf diesen Tag zugeschnittenen Slogan habe man aber nicht.