Zur Modenschau gibts würzige Speisen

Gehungert haben in Bülach diesen Sommer wohl nur die wenigsten. Street-, Himalaya-, World- und Thai Food haben in der Bezirkshauptstadt schon Halt gemacht. Quasi zum Saisonende der Outdoor-Essmeilen schlägt das Sri Lankan Cultural- and Trade Fair & Asian Food Festival nach letztem Jahr zum zweiten Mal seine Zelte beziehungsweise Ess- und Verkaufsstände rund um die Stadthalle auf.

Auch andere Esskulturen

Von morgen Freitag bis am Sonntag gibt es eine grosse Auswahl an Kulinarischem vom Inselstaat im Indischen Ozean zu entdecken. 30 Foodstände bieten traditionelle Speisen aus den verschiedenen Gemeinden und Regionen Sri Lankas an. Aber nicht nur. Der Zusatz «Asian» im Namen des Festival soll darauf hinweisen, dass dieses Mal auch andere Länder aus dem Fernen Osten ihre Speisen anbieten, zum Beispiel solche mit indischem oder chinesischem Hintergrund.

30 weitere Ständen sind laut Angaben der Veranstalter für den Verkauf von Waren, die Wirtschaftsförderung und andere Dienstleistungen reserviert. Das Sri Lanka Tea Board mit dem berühmten Celyon-Tee, das sein 150. Jahr seiner Gründung durch die frühere britisch koloniale Regierung feiert, wird einer der Teilnehmer sein. In der Stadthalle gibt es Informationen zur traditionelle indischen Heilkunst Ayuverda, dessen Prozeduren inzwischen beliebte Alternative zu traditionellen Strandferien auf Sri Lanka geworden ist.

Besuch aus Paris

Auf dem Programm stehen auch eine eine Vielzahl von kulturellen Darbietungen, die von Künstlern aus der Schweiz und Sri Lanka sowie anderen Teilen Europas dargeboten werden. Unter anderem wird eine Gruppe von Kandyan- und anderen traditionellen Tänzern mit Musikern auftreten. Im Rahmen der Veranstaltung werden auch Kinder von den in der Schweiz lebenden Sri Lankanern traditionelle Tänze vorführen.

Neu ist eine Modenschau, die übermorgen Samstag den Hauptevent bilden wird. Die Veranstalter versprechen eine spekatakuläre Vorführung, die von den Organisatoren der «Asian European Fashion Week Paris» präsentiert wird.

Mit dem erweiterten Programm und dem grösseren Angebot an gesamtasiatischen Speisen erhoffen sich die Veranstalter noch mehr Publikum. Letztes Jahr kamen etwas über 7000 Besucherinnen und Besucher zur Bülacher Stadthalle. Dieses Mal rechnet man mit über 10 000 Sri Lanka-Fans. (rce/red)