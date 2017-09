Zurück auf Schweizer Kanälen

Michelle Wiki, ich stelle jetzt einfach mal die Behauptung auf: Es wäre einfacher für Sie gewesen, nach Dietlikon zurückzukehren, wenn das Team den Meistertitel im Frühling nicht geholt hätte.

Michelle Wiki: Das habe ich seit meiner Rückkehr schon ein paar Mal gehört. Aber es trifft nicht zu. Ich habe in Schweden mit der Mannschaft mitgefiebert und mich sehr für meine alten und neuen Mitspielerinnen gefreut, als sie schliesslich den Titel geholt haben. Es war schön, zu verfolgen, wie gewisse Spielerinnen einen grossen Schritt vorwärtsmachten. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum der Knopf bei ihnen gerade dann aufgeht, wenn ich weg bin.

Haben Sie eine Erklärung ­gefunden?

Ich habe mit Cheftrainerin Simone Berner darüber gesprochen. Sie ist der Meinung, dass es bei diesen Spielerinnen einfach «Klick» gemacht hat und es nichts mit meiner Abwesenheit zu tun hat. Ich könnte mir denken, dass die Trainerinnen nach meinem Abgang zwangsläufig mehr von anderen erwartet, ihnen mehr Verantwortung übertragen haben.

Wie sind Sie nach Ihrer Rückkehr vom Team aufgenommen ­worden?

Sehr gut. Daran habe ich aber auch nie gezweifelt. Bereits kurz nach dem Sieg im Superfinal gegen Piranha Chur haben mich einige Spielerinnen in Schweden angerufen und mir gesagt, dass es schade sei, dass ich nicht mit ihnen feiern kann. Die Telefonate haben mich sehr gefreut. Sie wollten wissen, ob ich zurückkomme. Ich durfte aber bis Mai nicht kommunizieren, dass ich aus meinem Zweijahresvertrag mit Kais Mora aussteige. So sind die Regeln in Schweden.

Wieso haben Sie eigentlich nicht noch ein Jahr in Schweden angehängt?

Ich habe diesen Sommer meine Anwaltsprüfung abgelegt und in Schweden viel dafür gelernt, hatte immer etwas zu tun. Aber jetzt? Was hätte ich in diesem kleinen schwedischen Dorf ein Jahr lang gemacht? Ich wollte schnellstmöglich als Anwältin arbeiten. Zudem hat mein Freund bereits ein Jahr alleine in unserer gemeinsamen Wohnung verbracht. Ich wollte zurück nach Zürich.

Sie haben in der besten Uni­hockeyliga der Welt für einen Spitzenklub gespielt. Das wird auch für Sie eine gänzlich neue Erfahrung gewesen sein . . .

Ja, das war es. Ich bin mit zahlreichen Weltmeisterinnen im Team gestanden. Besonders von Anna Wijk, die 2016 zur besten Spielerin der Welt gewählt wurde, oder Therese Karlsson konnte ich viel profitieren. Ich bin neben den beiden im Block in die Saison gestartet. Allerdings war das für mich nicht ganz einfach. Sie haben viele Volleypässe gespielt, damit die Gegnerinnen nicht an den Ball kommen. Das Niveau war sehr hoch. Dass ich mir diese Zuspiele nicht gewohnt war, hat unser Spiel etwas gebremst.

Am Ende sind Sie mit Mora aber im schwedischen Superfinal ­gestanden. Viel mehr kann man als Schweizer Unihockey­spielerin nicht erreichen . . .

Doch. Man kann den Superfinal gewinnen, wie das etwa Corin Rüttimann und Nina Bärtschi mit IKSU geschafft haben. Aber dass ich im schwedischen Final gespielt habe, ist grossartig.

Allerdings sind Sie in den Playoffs nicht mehr so regelmässig zum Einsatz gekommen wie in der Qualifikation. Warum?

Während der Saison habe ich immer gespielt. Vor den Playoffs war ich dann für kurze Zeit in der Schweiz, um meine Anwaltsprüfung abzulegen, und habe daher ein paar Trainings verpasst. In den Playoffs hatten wir bei Mora dann keinen fixen zweiten Block mehr. Das war keine einfache Situation für die acht Spielerinnen, die erst kurz vor einer Partie erfahren haben, ob sie heute auf dem Feld stehen, mich eingeschlossen.

Eine neue Erfahrung für Sie, die sich in Dietlikon über Jahre gewohnt war, in der ersten Linie forciert zu werden.

Ja, das war es. Bei Mora hat die Paradeformation mehrheitlich aus Weltmeisterinnen bestanden. Sie war gesetzt. Es war eine Eigenheit des Trainers, dass er uns anderen erst am Finaltag mitgeteilt hat, wer spielt. Das hat uns verunsichert. Es ist schwierig, genügend Ehrgeiz und Motivation zu entwickeln, wenn stets die Frage im Raum steht, ob man überhaupt spielt. Ich hatte Mühe, mich auf das Spiel zu fokussieren. Meiner Meinung nach war das keine gute Strategie des Trainers. Aber diese Erfahrung hat mir von neuem gezeigt, wie wichtig es ist, dass man das Vertrauen des Trainers spürt. Umso mehr weiss ich jetzt Simone Berners Umgang mit uns Spielerinnen zu schätzen.

Dass Simone Berner Ihnen ­vertraut, hat sie bereits vor dem Saisonstart bewiesen. Sie hat Ihnen das Captainamt von der zurückgetretenen Linn Lundström übertragen. Was bedeutet Ihnen diese Rolle?

Ich schätze es sehr, dass Simone Berner an mich gedacht hat. Ich bin keine Person, die eine solche Verantwortung an sich reisst. Trotzdem macht es mich jetzt natürlich stolz, dieses Team anzuführen. Captain zu sein, hat nie zu meinen vordringlichen Zielen gehört. Darum gehe ich jetzt vielleicht auch mit einer gewissen Lockerheit an meine neue Aufgabe heran. Ich definiere mich nicht über das Amt, sondern immer noch als Erstes über meine Leistung auf dem Feld. Simone Berner hat mir gesagt, ein Captain ist vorab dann ein Vorbild, wenn er auf dem Feld und im Training alles gibt. Das versuche ich stets zu tun.

In der abgelaufenen Saison haben in der Offensive junge Spielerinnen wie Andrea Gämperli und Isabelle Gerig oder etwa Linda Pedrazzoli ebenfalls alles gegeben. Sie werden auf dem Feld jetzt kaum einfach in die zweite Reihe zurücktreten wollen.

Das müssen sie auch nicht. Ich möchte ihnen genügend Raum lassen, ihr Spiel zu entfalten. In meiner neuen Rolle als Captain werde ich mit einigen Dingen mehr beschäftigt sein, als «nur» Tore zu schiessen. Bisher war ich vor den Partien immer sehr auf mich und mein Spiel konzentriert. Jetzt bin ich für das ganze Team verantwortlich, muss meinen Blick öffnen. Das Ziel, Topskorerin zu werden, ist diese Saison nicht vordringlich.

Was ist mit Ihrem Ehrgeiz?

Den werde ich ganz sicher nicht verlieren. Ich werde nie zufrieden sein, wenn ich mit null Punkten vom Spielfeld laufe. Ich will weiterhin zu den besten Stürmerinnen des Landes zählen. Zudem steht für uns keine normale Saison an. Wir spielen im Champions Cup gegen die weltbesten Klubmannschaften. Und im Dezember findet die WM statt. Es sind die Turniere – und nicht primär die Tore –, die mich sportlich bis im nächsten Frühling antreiben.

(Zürcher Unterländer)