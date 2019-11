Zurück zu den Wurzeln

«Wir sind zurück gekommen zu dem, was wir angefangen haben», sagt Jacub Dzialak. Mit seiner Frau Anna Savytska ist er wieder in Bülach. «Es macht Spass und Freude, wieder hier zu sein und den Leuten Wissen zu vermitteln.» Der Kulturpreisträger der Stadt Bülach war zuvor nach Winkel gezogen und hatte dort unterrichtet. Dazwischen lagen internationale Auftritte, Ehrungen, sehr viele Erfahrungen und Stücke, die eigens für ihn und seine Frau, mit der er das Innovation Duo bildet, komponiert wurden.

Und dazwischen liegen auch viele Erinnerungen an früher. Genauer: An Dzialaks Kindheit und Jugend. Denn im Rahmen des Umzugs wühlte er sich durch sein Archiv, sichtete Fotos, Urkunden und anderes Material. Omnipräsent: Die Musik. Denn sie begleitet Dzialak, seit er dreijährig war. «Mit drei habe ich Klavier gespielt in Musicals für Kinder.» Die musikalische Begabung kam nicht von ungefähr, war doch sein Vater Musik-Professor in polnischer Warschau.

Rhythmik auf Kochtöpfen

Erste Erfahrungen in Rhythmik sammelte der Junge, als seine Mutter daheim kochte. «Sie gab mir Töpfe, auf die ich dann schlug und so übte.» Die Eltern meldeten ihn zu einer Prüfung an der Musikschule an. «Das funktionierte anders als heute», erinnert sich Dzialak. «Die Tests erstreckten sich über eine Woche, es gab 100 bis 150 Kinder. Und 20 Plätze.» Geschaut wurde auf die Physiognomie der Hände dieser Kinder. Schliesslich entschied Dzialaks Vater: Sein Sohn sollte Violine spielen – und Klavier. So wurde die nächsten sechs Jahre unterrichtet. «Eine harte Zeit, aber schön», sagt Dzialak heute.

G. F. Handel - J. Halvorsen - Passacaglia, arr. A. Dzialak - Savytska (Quelle: Youtube)

Das nächste Kapitel begann, als er achtjährig war. In den Ferien fuhren sein Vater und er in den Ferien nach Köln. Dort stand Jakub vor dem Dom und spielte Geige. Ein entscheidender Punkt in seinem Werdegang, wie sich zeigen sollte: «Eigentlich hat meine Karriere auf der Strasse angefangen.» Er habe enorm gern gespielt. «Die Strasse ist der beste Konzertsaal, den es gibt.» Lampenfieber habe er zwar gehabt, aber gestört habe es ihn nicht. «Heute gibt es Instagram und Facebook. Da kann man spielen, ohne dass man sein Publikum sieht. Auf der Strasse stellt man sich irgendwo hin und beginnt zu spielen.» Sein Vater sagte dazu: «Jene Leute, die Erfolg haben, interessieren auch das Publikum auf der Strasse.» Er sollte Recht behalten. «Ich lernte die grössten Dirigenten und Professoren auf der Strasse kennen, denn dort laufen sie herum», sagt Jakub Dzialak.

«Wunderkind aus Polen»

Am zweiten Tag, an dem er spielte, waren die ersten Medienvertreter da. Erst ein Zeitungsreporter, der vom «Wunderkind aus Polen» schrieb. Danach kamen die Fernsehanstalten. RTL, Sat1, die Tagesschau. Ein Bild zeigt Jakub Dzialak mit der brasilianischen Schauspielerin Lucelia Santos, die in Brasilien ein Star ist – sie spielte in der dort sehr erfolgreichen Fernsehserie mit. Von nun an gehörten die Sommerferien diesen Auftritten: «Wir spielten in jeder Stadt». Der Rest war Musikschule.

1992, Jakub war knapp 12, kam er zum ersten Mal in die Schweiz. Und bereits stellte sich die Frage, wo er dereinst studieren wollte. Die USA oder Europa – denkbar war alles, wenn auch nicht unbedingt für den Vater. Übersee schien ihm doch zu weit weg, sein Sohn noch zu jung. In der Schweiz habe es dann «Klick» gemacht.

Die Schweiz als Ziel

Vielleicht trugen dazu auch die drei grossen Sendungen über ihn auf SRF 2 bei, die Zeitungsartikel in Basel, Zürich, Genf oder Lausanne. «Talent des Jahrhunderts», hiess es dort unter anderem. «Als 12-Jähriger wusste ich: Wenn ich auswandere, dann komme ich in die Schweiz.» Bei einem Auftritt in Bern erhielt sein Vater vom international renommierten Violinisten Igor Ozim eine Visitenkarte zugesteckt und fragte, ob Jakub interessiert sei, am Konservatorium vorzuspielen. «Ich kam dann zu ihm. Erst später verstand ich, dass er einer der grössten Professoren in Europa ist.»

Vier Jahre später klärte sie sich die Frage, wie das mit dem Auswandern von statten gehen sollte. Als 16-Jähriger gab Dzialak wieder einmal ein Gastspiel, er hatte mittlerweile eine beachtliche Anzahl internationaler Wettbewerbe gewonnen. Die Welt hatte sich verändert, die Grenzen zwischen Ost und West waren nun offen. Nun kam er zu Vladimir Spivakov. «Er betreute mich, bis ich 25 war, und er gab mir enorm viel. Wir haben auch danach noch viel zusammen gemacht.» Es gab auch Professoren, die seinen Werdegang prägten – «ohne die Auftritte auf der Strasse hätte ich sie alle nicht gekannt.»

Wissen weitergeben

Insgesamt, sagt Dzialak heute, habe er sich immer gewünscht, etwas von seinem Wissen, von seiner Erfahrung, weitergeben zu können. Mit 18 unterrichtete er erstmals eine Studentin. 2008 gründete er zusammen mit seiner Frau jene Musikschule, die sie bis heute zusammen führen. «Ausgerichtet ist sie auf Jugendliche und Erwachsene aus dem Kanton Zürich.» Aufgenommen werden aber auch Schülerinnen und Schüler von ausserhalb – vor allem der Schweizer Nachwuchs liegt Dzialak und Savytska am Herzen. Dabei vermittelt er klassische Musik als etwas «Cooles»: «Sie muss nicht stur sein, und nicht elitär. Es ist nur die Frage, was man vermittelt. Zeigt man es als interessant?» Das wäre sein Ziel. «Es müssen nicht alle eine Profikarriere hinlegen. Man kann die Musik auch einfach lieben, und geniessen. Das werden wir aber nicht, wenn die Musik stur und altmodisch gebracht wird.»

Es gehe dabei auch darum, mit den Jungen in Kontakt zu bleiben. Dzialak, nicht mehr in seinen Dreissigern, sagt dazu: «Wir haben oft keine Ahnung, wie die Jugend heute so funktioniert. Aber dann müssen wir halt reden. Mein Anknüpfungspunkt ist: «Kennst Du die Sachen auch, die ich kenne?»» So komme man ins Gespräch. Und auf eine neues Feld der Kultur.