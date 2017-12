Zwei Brüder im Kampf gegen den Abfallberg

Eigentlich wäre es einfach. Die Gebrüder Andreas und Daniel Fürst betonten in ihrem Vortrag, dass sich der Abfallberg mit mi­nimen Veränderungen im Alltag bereits stark verkleinern lässt. «Das ist das Schöne an Zero ­Waste: Man kann auch im Kleinen damit anfangen», sagte An­dreas Fürst. Praktische Tipps, wie man das Prinzip des Zero Waste umsetzen kann, gibt es genug.

Statt jedes Mal eine neue PET-Flasche zu kaufen, kann beispielsweise eine Trinkflasche aus Edelstahl oder Glas verwendet werden. Kaffee oder Tee kann auch aus einer Thermosflasche oder aus einem wiederverwendbaren Becher getrunken werden statt aus einem Einwegbecher. Und auch beim Einkaufen sind wiederverwendbare Gemüse­säckli und Stofftaschen hilfreich, um den Abfall zu reduzieren. Sie treten an die Stelle von Raschelsäckchen aus Plastik. Auch bei der Kosmetik lässt sich Abfall verhindern: Als Alternative zu flüssiger Seife und Shampoo, die in Plastikflaschen gekauft werden müssen, gibt es feste Haar- und normale Seifen, die erst noch günstiger sind.

Und schliesslich gibt es fast ­alles auch aus zweiter Hand zu kaufen. In vielen Fällen noch in einwandfreier Qualität.

Auch drastische Beispiele

Andreas Fürst, der Geschäftsführer von «Fürst unverpackt», wurde über Jahre für das Thema Abfall sensibilisiert. Er erinnert sich an eine Anekdote aus seiner Zeit in den Vereinigten Staaten: «Es gibt diese Aktionen in Amerika, bei denen man das zweite Paar Schuhe für nur noch fünfzig Prozent erhält. Dann kauft man es eben – einfach, um den Rabatt zu erhalten.» Auch sonst hat er sich nicht immer vorbildlich verhalten. «Ich habe auch oft einfach kleine Sachen auf den Boden ­geschmissen. Papierchen oder Zigaretten.»

Die Schweizer sind Weltmeister im Wegwerfen (Quelle: Youtube)

Doch im Lauf der Zeit legtener und sein Bruder Daniel ein ­immer stärkeres Augenmerk auf den Abfall. Und ihnen fielen immer mehr Beispiele auf. Mitunter auch gravierende: Während seiner Ferien in Südspanien hörte Daniel von einem gestrandeten Wal, der tot aufgefunden wurde. Neben zwei Blumentöpfen und einem Gartenschlauch war dessen Leib voller Plastik. Oder als kleineres Beispiel: Sogar die Bio-Gurke ist in Plastik verpackt.

Also beschlossen die Fürsts, sich für die Reduktion von Abfall einzusetzen. Ihre Devise dabei lautet: «Wirf nichts weg, denn ein ‹weg› im eigentlichen Sinn gibt es nicht.» Plastik überdauert zum Beispiel 500 Jahre.

Auf das Minimum reduziert

Die Idee der beiden Brüder ist keineswegs exotisch. Seit zwei Jahren gibt es in der Schweiz den Verein Zero Waste Switzerland. Dessen Ziel ist, auf das Thema aufmerksam zu machen, wobei die Vision eine abfall- und verschwendungsfreie Schweiz ist. Der Weg bis dahin scheint allerdings weit. Die Schweizer produzieren jährlich 730 Kilogramm Abfall pro Kopf und stehen an der Weltspitze dieser Statistik. Zero Waste stellt sich dem entgegen: Es ist nicht nur der ­Name des ­Vereins, sondern bezeichnet das Grundprinzip, möglichst ohne Abfall zu leben.

Initiiert hat diese Idee Bea Johnson, die mit ihrem Buch «Zero Waste Home» weltbekannt wurde. Darin beschreibt sie ihren Weg zu einem verpackungsfreien Leben. Mittlerweile hat der gesamte Abfall ihrer vierköpfigen Familie in einem Einmachglas Platz.

Fünf R als Faustregel

Von Johnson stammt auch die simple Faustregel der «fünf R», die eine Anleitung zur Abfall­reduktion ist: Refuse, Reduce, Reuse, Recycle und Rot – also ­ablehnen, reduzieren, wiederverwerten, rezyklieren und kompostieren. Wobei gemäss Johnson das Ablehnen unnötiger Gegenstände an erste Stelle ist. Anstatt beispielsweise Werbegeschenke oder Flyer in den Müll zu werfen, nimmt man sie gar nicht erst an.

Darauf folgt das Reduzieren des Konsums: Nur was man wirklich benötigt, sollte man sich zulegen. Die Güter, die man bereits ­besitzt, können repariert und wiederverwendet werden. Zum Beispiel indem wiederverwendbare Verpackungen benutzt oder Gegenstände weiterverschenkt werden. Ist schliesslich ein Ge-genstand wirklich unbrauchbar geworden, soll dieser rezykliert oder kompostiert werden.

(Zürcher Unterländer)