Zwei Hörner – zwei Meinungen

Wie auch immer das Resultat der Abstimmung am 25. November über die HornkuhInitiative ausfällt, für den Betrieb von Thomas Rinderknecht wird sich nichts ändern. Seine Hereford-Kühe haben ohnehin keine Hörner. «Ich sehe den Zweck dieser Initiative nicht ein», sagt er. Er findet es vor allem nicht richtig, dass die Gesamtbevölkerung darüber entscheiden soll, was aus Sicht der Bauern sinnvoll ist und was nicht.

«Auch wenn das Stimmvolk Ja sagt zu dieser Initiative, werde ich trotzdem keine Hornkühe halten.» Diese Abstimmung ist für ihn der falsche Weg, das Interesse der Schweizerinnen und Schweizer für die Landwirtschaft zu verstärken. Rinderknecht bezweifelt auch, dass sich die finanzielle Unterstützung des Bundes, es geht um Förderbeiträge von jährlich rund 15 Millionen Franken, im Einzelfall lohnen würde.

Finanzieller Anreiz ist gering

Martina Knoepfel ist Betriebsleiterin des Brüederhof in Dällikon und glaubt auch nicht daran, dass irgend ein Betrieb auf behornte Kühe umstellen wird, nur weil es im Fall einer Annahme der Initiative 190 Franken pro Tier und Jahr geben würde. «Die Neuausrichtung hätte zwingend eine Vergrösserung des Stalls zur Folge, und das kostet mehr als die Entschädigung einbringt», sagt sie. Trotzdem unterstützt sie die Initiative, weil Kühe mit Hörnern natürlich seien.

Ihre 40 Milchkühe werden für die Fütterung angebunden. Über jedem Platz steht der Name des Tiers. Die Reihenfolge, wo jede Kuh ihren Platz findet, hat sich aus der Rangordnung ergeben. «Wir beobachten das Verhalten der Tiere und suchen die bestmögliche Lösung.» In den vergangenen 20 Jahren, seit sie auf dem Brüederhof ein Praktikum gemacht hat, ist ihr nur ein einziger blauer Fleck in Erinnerung, der auf einen Stoss durch ein Kuhhorn zurückzuführen ist.

Die gerhörnten Kühe auf dem Brüederhof in Dällikon (Video: Balz Murer)

«Die Hörner sind ein Teil der Kuh. Ich bin dagegen, dass sie einfach entfernt werden». Früher habe man sogar an einer Art Kerbe abgelesen, wie viele Kälber eine Kuh geboren habe. Hörner haben Hohlräume und sind die Verlängerung der Stirnhöhlen. Der knöcherne Hornzapfen ist durchblutet und mit Nervenfasern durchzogen. «Man kann die Wärme spüren, bestätigt Knoepfel. «Fühlt sich das Horn kalt an, ist etwas mit dem Tier nicht in Ordnung.»

Thomas Rinderknecht führt in Wallisellen zwei Landwirtschaftsbetriebe für Viehwirtschaft. Die Beef Ranch an der Herzogenmühle und einen anderen, der sich mehr im Zentrum befindet. Insgesamt leben auf den beiden Höfen 86 Tiere in Mutterkuhhaltung. Das bedeutet eine natürliche Haltung, und die Kälber bleiben nach der Geburt bei ihrer Mutter. Seit 2004 züchtet die Familie die Rasse Hereford. «Wir haben uns bewusst für diese Rasse entscheiden, weil diese Kühe von Natur aus keine Hörner haben», sagt Rinderknecht. Dabei handelt es sich um eine genetische Mutation, die sich im Lauf der Zeit ausgebildet hat.

Die Kühe auf der Beef Ranch in Wallisellen sind hornlos (Video: Paco Carrascosa)

«Die Tiere sind zwar sehr ruhig, können aber schon auch wild werden. Wenn zum Beispiel eine neue Kuh zur Herde kommt, verändert sich die Rangordnung.» Das könne zu Streitigkeiten führen bis klar ist, welche die stärkere ist. «In einem solchen Fall sind die fehlenden Hörner ein Vorteil, weil dadurch Verletzungen ausgeschlossen sind», sagt der Züchter. Darüber sei er sehr froh, einerseits, weil den Tieren nichts passiere, andererseits aber auch, weil er nicht ständig Wunden pflegen oder gar den Tierarzt aufbieten müsse.

Sicherheit ist wichtig

Problembe mit Verletzungen, die sich die Tiere gegenseitig zufügen, gibt es aber auch auf dem Brüederhof nicht. Die ausgebildete Landwirtin Marlis Kehl kümmert sich dort seit zweieinhalb Jahren um die Kühe und hat einen guten Draht zu ihnen. «Man muss einfach die unterschiedlichen Charaktere berücksichtigen im Umgang mit den Tieren», erklärt sie. Der offene Stall ist so konzipiert, dass sich die Kühe aus dem Weg gehen können und Kollisionen vermieden werden. Mit 25 Quadratmetern pro Tier ist er grösser als das Gesetz vorschreibt. «Ist die Rangordnung einmal klar, funktioniert das Leben im Stall bestens.» Auch fürs Melken habe sich eine Art Hierarchie gebildet. «Es sind immer die gleichen Tiere, die zuerst im Melkstand sind», sagt Kehl.

Für Rinderknecht ist der Sicherheitsaspekt für Mensch und Tier der Hauptgrund für die Wahl der Hereford-Rasse. «Will ich einem neugeborenen Kälbchen helfen, die Zitzen seiner Mutter zu finden, braucht diese nur den Kopf zu drehen, und schon stossen wir zusammen», erklärt er. Auch in solchen Momenten sei er sehr froh, dass sie keine Hörner haben.

Viel Platz im Offenlaufstall

Im Offenlaufstall an der Herzogenmühle verteilen sich 44 Mutterkühe – einige davon haben Kälber –, 1 Zuchtstier und 8 Rinder. Damit ist der Platz aber noch nicht voll besetzt. Die Tiere können sich frei bewegen und ihren Futter- und auch den Liegeplatz selber wählen. Rinderknecht weiss genau, welche Kuh scheu und welche eher angriffig ist.

In der Nacht zum Montag ist wieder ein Kälbchen zur Welt gekommen, einen Namen hat es noch nicht. Die Mutter weicht nicht von der Seite ihres Nachwuchses und leckt immer wieder das Fell des Jungtieres, das noch sehr unsicher auf den Beinen ist. Eine andere Mutterkuh sucht zusammen mit ihrem Nachwuchs Schutz hinter dem imposanten Zuchtstier, wenn fremde Menschen zu nahe kommen.

Gemäss Auskunft von Thomas Rinderknecht können Kühe 15 bis sogar 18 Jahre alt werden. Die Beef Ranch ist auf die Fleischverarbeitung ausgerichtet. «Kuhfleisch ist auch bei Grossabnehmern sehr beliebt», sagt er. Das bedeutet, dass nicht nur Kälber und Rinder geschlachtet werden, sondern eben auch ältere Tiere. Für ihn geht die Haltung der hornlosen Hereford-Rasse in jeder Beziehung auf.

Auf dem Brüederhof wird Fleisch nur in kleinen Mengen produziert. Im Fokus steht die Milchwirtschaft. Der Gesamtertrag liegt bei rund 80 000 Kilogramm pro Jahr. «Das ist nicht besonders viel», sagt Knoepfel. Aber wir halten ja bewusst keine Hochleistungstiere.» Zudem dürfen die Kälber während drei Monaten die Milch ihrer Mütter trinken.

Die eine Hälfte der Milch, die verkauft wird, geht an einen Grossproduzenten zur Weiterverarbeitung. Die andere wird einerseits im Hofladen verkauft und andererseits von einem regionalen Abnehmer abgeholt. «Wir verwenden das Label Hornkuhmilch. Darauf sind wir sehr stolz», sagt Martina Knoepfel. Wer diese Produkte kauft, setzt damit ein Zeichen zugunsten behornter Milchkühe. Der ganze Betrieb des Dälliker Brüederhofs ist auf Kühe mit Hörnern ausgerichtet, und das soll auch so bleiben. (Zürcher Unterländer)