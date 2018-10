Zwei Jahre Bauzeit für die neuen Alterswohnungen

Ein wenig trostlos sieht er schon noch aus, der Platz zwischen dem Alterszentrum Hofwiesen und der Bahnhofstrasse in Dietlikon. Wo bis vor kurzem noch Gras und Bäume wuchsen, blickt man jetzt auf nackte Erde. Das wird sich bald ändern. Grund für den Kahlschlag ist ein Neubau mit Alterswohnungen, der dort bis zum Sommer 2020 entstehen soll. Dazu muss zuerst die Baugrube des Gebäudes ausgehoben werden, wie Kurt Schreiber, der Prä­si­dent der Bau­kom­mis­sion den Anwesenden erklärte, die zum Spatenstich am vergangenen Samstag gekommen waren.

Im neuen, fünf Stockwerke umfassen­den Haus, das ­ebenso wie das danebenstehende Alterszentrum Hofwiesen vom Winterthurer Architekturbüro Stutz Bolt Partner geplant wurde, werden­ 23 Wohnungen entstehen. 22 davon werden vermietet werden und eine wird als Gemeinschaftsbereich dienen. Für die Bele­gung des Erdgeschosses konnte bereits die Spit­ex ­Glattal als langfristige Mieterin gewonnen werden. «Eine ideale Ergänzung für unsere Alterswoh­nungen und das Alterszentrum», betonte Schreiber. Das Unter­geschoss muss deshalb neben der Technik für das Gebäude nicht nur Platz für 32 Autos bieten können, sondern auch für die Garderoben und das Lager der ­Spitex.

Der Platz zwischen dem Alterszentrum und dem Neubau wird zudem angehoben, sodass ­keine Trep­pen mehr nötig sind. Die Bewohner sollen möglichst selbstständig bis ins hohe Alter in den Wohnungen leben, bei Bedarf aber auch auf die Dienstleistungen des angrenzenden Alterszentrums zurückgreifen können.

Sportlicher Zeitplan

Gemeindepräsidentin Edith Zuber­, die den Gemeinderat am Spatenstich vertrat, hob den idealen­ Standort der Wohnungen hervor: Auf der einen Seite stehe das Primarschulhaus, sodass der Bezug zur Jugend nicht verloren gehe, auf der anderen die Gemeindeverwaltung und die Kantonspolizei – und dann sei da auch noch die unmittelbare Nähe zum Alters­zentrum. «Was will man mehr?», fragte sie die Zuhörer.

Zudem lobte sie das ausser­ordentliche Tempo, mit welchem das Projekt umgesetzt wird: Im September 2017 erst hatte­ die Gemeindeversammlung der Baurechtsvergabe und einem 9-Millionen-Franken- Dar­lehen an die Altersstiftung Hofwiesen zugestimmt. Nur ein Jahr später beginnt ­nun der Bau, der bereits in zwei Jahren fertiggestellt sein soll. Ins­gesamt wird der Neubau 15 Millionen Franken kosten, wovon 1,2 Millionen in den Ausbau der Räumlichkeiten im Erdgeschoss fliessen, damit die ­Spitex ihre Arbeit sofort aufnehmen kann.

Dass sich auch Kommissions­präsident Kurt Schreiber für ­eine rasche Umsetzung des Projekts einsetzt, bekamen die Zuschauer gleich vor Ort zu sehen.

Brunnen zwischenlagern

Der ehemalige Gemeindepräsident hat näm­lich eine beson­dere Verbindung zu dem Platz vor dem Alterszentrum Hof­wiesen: Eine seiner ersten Auf­gaben im Amt vor rund 16 Jahren bestand darin­, den Kiesplatz, der durch den Abbruch des Nägeli­hofs entstanden war, zu gestal­ten. Es entstand ein Platz mit Garten und Brunnen. Letz­terer war dem Alterszentrum damals­ von den beiden Gemeinden Wangen-Brüttisellen und Dietlikon geschenkt worden. In Zu­kunft soll er auch im neuen Garten stehen. Um ihn für die Zwischenlagerung bereitzu­stellen, packte Schreiber selbst mit an und verschob den Brunnen mithilfe eines Baggers – und mit etwas Unterstützung durch einen Fachmann.

Dannach durften auch Edith Zuber, Bauleiter Michael Hotz, Architekt Lukas Scheck, Stiftungsratspräsident Rolf Hart­­mann­ und Vizepräsident Otto Zuber­bühler beim Spatenstich mitanpacken. (Zürcher Unterländer)