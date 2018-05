Zwei Spitalgäste wollen es wissen

Die Portugiesin Ana Maria Picado bringt viel Erfahrung nach Bülach. Seit 34 Jahren arbeitet die gelernte Pflegefachfrau im Gesundheitswesen. Etwas allerdings hat die 57-Jährige in all ihren Berufsjahren erstmals hier in Bülach erlebt: Patienten, die sagen, es gehe ihnen so gut, dass man die Angehörigen nicht zu verständigen braucht. «So etwas kennen wir in Portugal nicht.» Werde in ihrem Land jemand krank, sei stets die ganze Familie involviert.

«Die Angehörigen wollen sich einbringen, sei es beim Essen, bei der Mobilisierung oder der Unterhaltung», erzählt Picado. Hier in Bülach erscheinen ihr die Patienten unabhängiger. Das ist aber nur eine Beobachtung unter vielen, die die Portugiesin gemacht hat. Picado, die in ihrem Heimatland unter anderem für die Qualitätssicherung in sechs Spitälern zuständig ist, ist zurzeit Gast im hiesigen Spital. Sie nimmt gemeinsam mit Christian Dietrich am Austauschprogramm Hope (siehe Kasten) für Spitalfachleute teil.

Für das Spital Bülach ist es eine Premiere. «Ich finde, man soll sich öffnen, sehen und erfahren, wie es andere machen», erklärt Spitaldirektor Rolf Gilgen die Motivation zur Teilnahme. Er kenne das Programm Hope zwar schon lange. Im vergangenen Jahr sei er dann erstmals an der Abschlusskonferenz aller Teilnehmenden dabei gewesen. «Ich war so beeindruckt vom enga­­gier­ten Austausch, dass ich fand, da müssen wir auch dabei sein.» Schliesslich würden solche Begegnungen auch den Horizont des Gastgebers erweitern. «Viele Ideen entstehen erst durch persönliche Kontakte.»

Kultur der Offenheit

Dank eines individuell auf ihre Tätigkeit ausgerichteten Programms sollen die beiden Gäste aus Portugal und Deutschland einen möglichst umfassenden und tiefen Einblick erhalten.

«Ich bin beeindruckt, wie herzlich wir hier aufgenommen und wie professionell und offen unsere Fragen beantwortet wurden», sagt Christian Dietrich. Diese Kultur der Offenheit komme sicher nicht nur ihnen, sondern auch den Patienten im SpitalBülach zugute, ist Dietrich überzeugt. Als Geschäftsführer der Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg berät er nebenberuflich Spitäler, zum Beispiel bei Restrukturierungen oder Fusionen.

«In Bülach hat man mir Einblick in alle Bereiche gewährt, in die Verwaltung, den Operationssaal, ich durfte sogar mit dem Rettungswagen mitfahren.» Ihm ist aufgefallen, wie wohlwollend und respektvoll die Bevölkerung das medizinische Personal behandelt. «Es wäre wünschenswert, wenn diese Anerkennung in Deutschland auch etwas steigen würde.»

In Portugal, so Pflegedirektorin Picado, sei das Gesundheitswesen zu einem grossen Teil vom Staat getragen und für den einzelnen Bürger kostenlos: «Das führt dazu, dass die Löhne sehr tief sind.» Viele junge Fachkräfte verlassen das Land, meist in Richtung England. «Dort verdienen sie mehr und können sich etwas leisten.» Ändern könne sie das nicht, sie sei aber stolz darauf, dass die jungen Menschen in ihrem Land so ausgebildet werden, dass sie auf dem europäischen Arbeitsmarkt gute Chancen haben.

Austauschen, nicht belehren

Und was werden die beiden Gäste ihren Kollegen in der Schweiz mit auf den Weg geben? «Wir sind nicht hier, um Ratschläge zu erteilen», erklärt Dietrich, «wir verstehen uns als professionelle Gäste.» Ihre Eindrücke tauschen die beiden oft bis lange nach Feierabend aus. Gilgen hat die beiden Gäste im gleichen Haus unterbringen können. «Ilse Kaufmann, ehemalige Verwaltungsratspräsidentin unseres Spitals, hat sich als Schlummermutter zur Verfügung gestellt.»

Am Wochenende werden Dietrich und Picado weiterziehen. Er verbringt die zweite Hälfte des Austauschs in Reinfelden, sie erhält einen Einblick in die Arbeit der Pflegezentren der Stadt Zürich, ehe beide Anfang Juni an der Hope-Abschlusskonferenz in Stockholm ihre Erkenntnisse präsentieren.

«Das Spital Bülach hat bestimmt nicht das letzte Mal am Austausch teilgenommen», sagt Gilgen. Nun sucht er nach zwei Austauschwilligen aus den eigenen Reihen. Mit einem Augenzwinkern sagt er: «Wäre doch schön, wenn sie sehen, wie komfortabel wir es hier haben.»

(Zürcher Unterländer)