Zwei junge Männer nach Verkehrsunfall verhaftet

Kurz nach Mitternacht waren zwei Autofahrer auf der Flughafen-Autobahn von Kloten in Richtung Bülach unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen verlor einer der beiden Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem anderen Auto. Anschliessend prallten beide Autos in die Leitplanke, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeuge und die Leitplanke beschädigt.

Fahrer unverletzt - aber verhaftet

Die beiden Männer im Alter von 19 und 20 Jahren sowie der 22-jährige Beifahrer des älteren Fahrzeuglenkers blieben unverletzt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt - die weiterführenden Ermittlungen werden durch die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft geführt.

Im Vordergrund steht, dass die Fahrzeuglenker mit übersetzter Geschwindigkeit unterwegs waren. Die beiden Männer wurden verhaftet. Wegen des Unfalls musste die Ein-/Ausfahrt Bachenbülach für rund zwei Stunden gesperrt werden. (mcp)