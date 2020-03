Zweiter Anlauf fürs Aufpeppen der Sporthalle

«3,2,1 – Action» steht auf dem Graffiti, welches von Schülern auf der Freiensteiner Sporthalle angebracht wurde. Ganz so zackig geht es mit der Sanierung der altersschwachen Halle aber nicht voran. Die Schulpflege Rorbas-Freienstein-Teufen hat diese Woche ein zweites Sanierungsprojekt vorgestellt, nachdem sie 2017 mit einer ersten Vorlage an der Gemeindeversammlung gescheitert war.

Salamitaktik wurde der Behörde vorgeworfen, weil sie nur das Nötigste an der mittlerweile 28-jährigen Halle machen wollte. So beantragte die Schulpflege damals einen Kredit von 635'000 Franken. Damit hätten die Garderoben erneuert und der Boiler sowie Teile der Lüftungsanlage ersetzt werden sollen. Mit einem wuchtigen Nein von 106:33 Stimmen ging der Antrag bachab.

Sanierung über fünf Jahre

Nun legt die Schulpflege ein umfassenderes Projekt vor. Zwar werden auch damit nicht alle Arbeiten auf einmal erledigt, aber zumindest wird nur einmal über einen Gesamtkredit von rund 1,3 Millionen Franken abgestimmt. Die Bauarbeiten sollen dann über einen Zeitraum von fünf Jahren erfolgen – gestaffelt nach Dringlichkeit. «Damit können wir gewährleisten, dass die Halle geöffnet bleibt», sagt Schulpflegepräsidentin Corinne Strebel Schlatter. Denn durch das aktive Vereinsleben in den Trägergemeinden sei die Halle voll ausgelastet und jeweils nur zwei Wochen pro Jahr geschlossen.

Die Sporthalle in Freienstein wird intensiv genutzt und ist nur zwei Wochen pro Jahr geschlossen. Bild: Paco Carrascosa

Gemäss dem noch provisorischen Zeitplan werden im nächsten Jahr die Lehrer- und Schülergarderoben und die Lüftung der Sporthalle erneuert. Zudem werden die Elektroanlagen instand gestellt und die Trinkwasserleitungen saniert. 2022 folgt dann das Anpassen sämtlicher Brandschutzanlagen an die neue Gesetzgebung, die Hallenbeleuchtung wird in Angriff genommen und die Multimediaanlage überarbeitet.

Für das Sanieren der Garderoben sind 420'000 Franken vorgesehen. Bild: PD

2023 sind der Hallenboden und die Geräteraumtüren dran. 2024 erhält dann noch der Kiosk eine Auffrischung und die Halle bekommt einen Treppenlift für Handicapierte. Auf eine Sanierung des Dachs wird verzichtet, da dies gemäss eines Expertenberichts erst in fünf bis zehn Jahren nötig wird.

Der Hallenboden muss ebenfalls erneuert werden. Bild: PD

Finanziell am stärksten ins Gewicht fallen die Garderobensanierungen für insgesamt rund 420'000 Franken. Ebenfalls kostspielig sind die Brandschutzmassnahmen mit rund 200'000 Franken. Die Beleuchtung macht mit 160'000 Franken ebenfalls einen grossen Teil der Gesamtkosten aus. Dem Sanierungsprojekt liegt eine ausführliche Zustandsanalyse zugrunde, welche von der Schulpflege in Auftrag gegeben worden ist.

Nicht bis nach der Abstimmung warten will die Schulpflege mit dem Ersatz der Hallentrennwand. «Der Motor ist in schlechtem Zustand und wenn er ausfällt, kann die Halle nicht mehr aufgeteilt werden», erklärt die Präsidentin. Die Schulpflege wird die Arbeiten deshalb in eigener Kompetenz als gebundene Ausgabe vergeben.

Keine Urnenabstimmung

Die Stimmberechtigten werden voraussichtlich an der Schulgemeindeversammlung vom 10. Juni über den Kredit befinden. Eine Urnenabstimmung ist nicht nötig, da die neue Schulgemeindeordnung im Februar an der Urne angenommen wurde. Dadurch liegt die Grenze für Urnenabstimmungen neu bei 1,5 statt 1 Million Franken. Strebel Schlatter ist zuversichtlich, dass die neue Gemeindeordnung bis im Sommer in Kraft gesetzt ist.

Die Rechnungsprüfungskommission steht der Vorlage laut Präsident Luigi Tiricola grundsätzlich positiv gegenüber. Einen definitiven Entscheid für eine Abstimmungsempfehlung hat die Behörde aber noch nicht getroffen.