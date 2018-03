Zwölf Kandidaten an vier Tischen

Eine Podiumsdebatte mit zwölf Stadtratskandidaten: Benjamin Geiger, Chefredaktor des «Zürcher Unterländers» und Moderator des Bülacher Wahlkampfpodiums stand vor einer grossen Herausforderung. Wie schon vor vier Jahren, begegnete er dieser mit Thementischen. Ein Salontischchen für die Finanzen, eines für die Stadtentwicklung, ein weiteres für Kultur und Sport und eines für die Schule.

Um diese vier Thementöpfe stellte er die potenziellen künftigen Mandatsträger auf: die bisherigen gemäss ihren Ressorts, die neuen Gesichter des Wahlkampfs verteilte er gleichmässig. In dieser Formation bestritten die zwei Damen und elf Herren den Hauptteil der Veranstaltung.Geiger sagte: «Als ich die Einteilung per Mail verschickte, beschwerten sich sofort einige Kandidaten, die nicht glücklich waren mit ihrem Los.» Doch wer im Stadtrat politisieren möchte, müsse sich ohnehin zu jedem relevanten Bülacher Thema äussern können, stellte er klar.

Grosse Investitionen

Benjamin Geiger fragte bei den sieben neuen Kandidaten nach, wer sich denn vorstellen könnte, das Finanzressort zu übernehmen. Nach kurzem Zögern hoben fast alle die Hand. Eine Kampfansage an den amtierenden Finanzvorstand Walter Baur (SVP, bisher). Er durfte sich demnach am Finanztisch nicht zurücklehnen.

Dort wurde vor allem über anstehende Investitionen diskutiert. «Ich habe eine Grundeinstellung: Wir müssen Investitionen für die nächsten Generationen tätigen», sagte Baur. «Wir haben in den letzten fünf Jahren 11 Millionen Franken vorwärts gemacht. Dieses Geld brauchten wir wiederum für Investitionen.» In der laufenden Rechnung sei in den letzten Jahren gut gearbeitet worden. «Wir haben das Ausgabewachstum stabilisiert.»

Daniel Ammann (FDP, neu) ist der Meinung, dass bei den Investitionen nicht gespart werden soll. «Es kommen grosse Investitionen auf uns zu. Wir haben aber den Vorteil, das wir diese momentan stemmen können.» Ammann ist aber der Meinung, dass der Betrieb der Stadtverwaltung verbessert werden muss.

Mit am Finanztisch war auch Stadtpräsident Mark Eberli (EVP, bisher): «Wir haben einen Investitionsplafond erstellt. Dieser besagt, dass wir über acht Jahre 120 Millionen Franken investieren wollen.» Meist stelle sich deshalb die Frage nach der Wichtigkeit eines Projekts. «Wir haben in den letzten fünf Jahren gegen 100 Millionen Franken investiert.» Diese Zahlen werden voraussichtlich auch in den nächsten fünf Jahren erreicht.

Gewerbe und Wohnungen

Dass Hanspeter Lienhart (SP, bisher) als amtierender Bauvorsteher am Tisch stand, der sich mit der baulichen Entwicklung der Stadt zu befassen hatte, erstaunt kaum. Angesprochen auf das enorme Wachstum in Bülach Nord sagt er: «Bülach ist im Wandel. Aber Städte erleben in der Schweiz generell ein Wachstum.» Er ist überzeugt, dass die Entwicklung in Bülach Nord der richtige Weg ist.

Andrea Spycher (SVP, neu) sieht das anders: «Es kann nicht sein, dass Bülach dermassen zubetoniert wird.» Die Stadt soll massvoll wachsen. «Wohnüberbauungen, die Platz für insgesamt 2000 Personen bieten, sind für mich eine Katastrophe.» Bülach könne die Kosten, welche dieses Wachstum mit sich bringt, nicht auffangen.

Dominique Lauber (GLP, neu) verpasste vor vier Jahren den Einzug in den Stadtrat. Nun kandidiert er erneut und ist ebenfalls der Meinung, dass in Bülach zu viel gebaut wird. Er setzt sich dafür ein, dass genügend Gewerbeflächen eingeplant werden. «Wir müssen Arbeitsplätze schaffen.»

Auch Andres Bührer (BSB, neu) versucht sich erneut als Stadtratskandidat. Seine Meinung: «Bülach Nord ist ein Gebiet mit engen Schluchten und massiven Gebäuden. Da gäbe es absolut andere Möglichkeiten.» Ein Arbeitsplatz bringe Bülach etwa 300 Franken Steuereinnahmen. Das sei nicht relevant. «Man bräuchte ganze Firmen, die ihren Sitz nach Bülach verlegen.»

Kulturzentren schaffen

Reicht das Freizeitangebot in Bülach aus? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Kandidaten am dritten Tisch. Für Luis Calvo Salgado (Grüne, neu) ist klar: Kultur ist ein wesentliches Element der Stadtentwicklung. «Sie kann uns helfen Werte, die in einer multikulturellen Gesellschaft notwendig sind, zu stärken.» In Bülach gebe es gute Voraussetzungen dafür. «Bülach muss ein regionales Kulturzentrum werden.»

Cornel Broder (SVP, neu) sagt: «Wenn’s um Kultur und Sport geht, ist ein sorgsamer Umgang mit den Steuergeldern wichtig.» Bülach sei bereits sehr attraktiv was Kultur anbelangt. Damit dies so bleibt, müsse die Infrastruktur auch in Zukunft sichergestellt werden. «Die Sportanlagen haben aber Vorrang gegenüber der Kultur.»

Vor vier Jahren als SVP-ler in den Stadtrat gewählt, tritt Rudolf Menzi (parteilos, bisher) nun als Parteiloser nochmals an. Er sagt: «Kulturelle Veranstaltungen mit nationaler Ausstrahlung entspringen den Vereinen und den Bemühungen Einzelner.» Es gebe aber auch im sportlichen Bereich Meilensteine zu erreichen. «Die ganze Sportplatzentwicklung im Erachfeld ist wichtig. Und auch bei der Hirslen stehen in Zukunft Änderungen an.»

Schulraumplanung steht

Blieben also noch zwei Kandidaten: Virginia Locher (FDP, bisher) und Claudio Heusser (BSB, neu). Die beiden kandidieren für das Amt des Schulpflegepräsidenten und wären damit automatisch Mitglied des Stadtrats. Sie wurden an einem separaten Tisch von Daniela Schenker, Redaktorin beim «Zürcher Unterländer», befragt.

Wo mehr Leute kommen, gibt es mehr Kinder. Kommt man da mit der Schulraumplanung überhaupt nach? Virginia Locher sagt: «Unsere Schulraumplanung ist bereits weit fortgeschritten. Wir wissen wo wir Schulen brauchen.» Nun beginne die Planung der Bauten. Am Schluss entscheide aber das Volk, wie viel die Schulen effektiv kosten dürfen. «Wichtig ist, dass wir alle Kinder unterbringen. Engpässe lassen sich nicht vermeiden.»

Claudio Heusser ist der Meinung, dass die Bauprojekte, die insgesamt 68 Millionen Franken kosten, begleitet werden müssen. «Als ehemaliger Bauleiter bringe ich dafür wichtiges Wissen mit.» Für den Vater von vier erwachsenen Kindern ist nicht primär das Ziel, dass die Schüler nach der Primarschule ans Gymi gehen. «Ein Kind soll sich auch in der Industrie ansiedeln können.» In der heutigen Zeit sei es wichtig, dass Jugendliche früh lernen, zu kommunizieren. (Zürcher Unterländer)