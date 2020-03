Aldi feiert Eröffnung ohne Sonderangebote

Abo+ Aldi will die Parkallee verlassen

Die Aldi Suisse Filiale in der Parkallee soll an einen neuen Standort umziehen. An der Weieracherstrasse — nur wenige Meter vom Einkaufszentrum entfernt — ist der Neubau eines Verkaufsgebäudes mit einer Tiefgarage geplant. Das Mietverhältnis wurde aber bisher noch nicht gekündigt.