Der Gottesdienst kommt via Livestream Das Angebot der reformierten Kirche Bülach besteht seit zehn Jahren. Doch in Zeiten von Corona ist der Livestream aus dem Gottesdienst zunehmend gefragt. Martin Liebrich

Pfarrer Jürg Spielmann spricht via Livestream. Screenshot: Martin Liebrich Martin Liebrich

Die reformierte Kirche Bülach hat schnell reagiert auf die veschärften Regeln des Bundesrats. «Wir sind für Sie da – jetzt erst recht», heisst es auf der Homepage. Viele Anlässe mussten abgesagt werden, die Konfirmationen sind verschoben. Der Gottesdienst findet aber statt, sogar vor einigen Kirchgängern, die vor Ort sind. «Es werden nicht mehr als 100 in die Kirche eingelassen», sagte Pfarrer Jürg Spielmann im Voraus. Allerdings sei die Besucherzahl in der letzten Zeit ohnehin stark zurückgegangen, weil eine zunehmende Zahl die Gottesdienste von daheim aus schaut – per Livestream. Und dieser sei nicht etwa neu, erklärt Spielmann. «Wir haben das Angebot seit zehn Jahren.» Beispielsweise in Altersheimen werde es schon lange sehr geschätzt.