Die Schwächsten trifft es hart Die Abgabestellen von Tischlein deck dich sind zu. In Kloten informierte man die Kundschaft persönlich. Marlies Reutimann

Informieren ihre Kundinnen und Kunden persönlich über die Schliessung der Lebensmittelabgabe: Roni Aeberhard, Leiter der Abgabestelle Kloten und die freiwillige Helferin Gabi Nyffenegger aus Bassersdorf. Marlies Reutinmann

Im roten Vereins-T-Shirt begrüsste der Abgabestellenleiter der Organisation Tischlein deck dich, Roni Aeberhard, gemeinsam mit der freiwilligen Mitarbeiterin Gabi Nyffenegger jene Klotener Kundinnen und Kunden, welchen die schlechte Botschaft noch nicht zu Ohren gekommen war. Acht Personen kamen am Dienstag, wie gewohnt, diesmal jedoch vergebens. Denn ein Tag zuvor hatte die Geschäftsleitung der Organisation beschlossen, die Abgabe komplett einzustellen. «Tischlein deck dich nimmt den Schutz seiner Freiwilligen sowie seiner Kundinnen und Kunden sehr ernst. Auch wir sind in der Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten, um dem Coronavirus eine möglichst geringe Angriffsfläche zu bieten. Aus diesem Grund schliessen wir alle unsere Abgabestellen per sofort. Bis auf weiteres finden keine Lebensmittelabgaben statt.» Die Mitteilung, die auf der Homepage von Tischlein deck dich veröffentlicht ist, übermitteln Roni Aeberhard und Gabi Nyffenegger ihren Kundinnen und Kunden persönlich – mit einem aufmunternden Lächeln.