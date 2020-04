Ein Viertel der Lehrpersonen in Winkel hat gekündigt Als Gründe für die zahlreichen Kündigungen nennen Schulpflege und Schulleitung die steigende Berufsbelastung und die Arbeiten zur Erweiterung des Schulraums. Astrit Abazi

Ein Teil der Stellen konnte bereits wieder besetzt werden. Die Schulleitung ist zuversichtlich, dass bis Anfang Schuljahr alle Stellenprozente wieder belegt sind. Paco Carrascosa

Während die Schulen in der ganzen Schweiz im Ausnahmezustand sind, beschäftigt Winkel auch ein ganz anderes Thema: Mehrere Lehrpersonen, ein grosser Teil der bestehenden Lehrerschaft, sollen gekündigt haben. Über die genaue Zahl und die Beweggründe wurde in der kleinen Gemeinde bisher nur gemunkelt. «Es stimmt, dass bisher acht unserer Lehrpersonen auf das nächste Schuljahr gekündigt haben», bestätigt Schulleiterin Tamara Kempf. «Man muss die Situation aber in einen grösseren Kontext stellen.»