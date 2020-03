Erde vom Flughafen soll Ackerböden in Regensdorf und Dällikon aufwerten

Abo+ Aushub von Baustellen kommt auf den Acker

Der Kanton will mehr Boden für die landwirtschaftliche Produktion fit machen. Mit Aushubmaterial will er Flächen in Regensdorf, Dällikon und Niederhasli aufwerten. Trotz angekündigtem Mehrverkehr geben die Pläne kaum zu reden.