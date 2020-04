Google Street View zeigt, wie sich das Unterland seit 2014 verändert hat Street View ist eine Zusatzfunktion von Google Maps, bei der Teile der Erde anhand von Panoramabildern virtuell dargestellt werden. Im Unterland wurden die Aufnahmen seit sechs Jahren nicht mehr aktualisiert. Flavio Zwahlen

Am Flughafen wächst der Circle in die Höhe. Paco Carrascosa

Das heisst also, auf den Bildern bei Street View ist nicht immer die Realität abgebildet. So waren im Jahr 2014 Bauprojekte wie die Sporthalle Hirslen in Bülach, der Circle am Flughafen oder die Indstandsetzung der Wehntalerstrasse in Regensdorf noch (nicht mal) in Planung.

Opfikon