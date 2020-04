Keine einheitlichen Corona-Massnahmen im Unterland In der Region wird unterschiedlich auf die verschärften Massnahmen des Bundesrats reagiert. Ein Beispiel dafür sind die Hallenbäder und die Schulen. Flavio Zwahlen

Das Hallenbad im Sportzentrum Hirslen in Bülach bleibt voraussichtlich bis am 30. April geschlossen. Sibylle Meier

Das Hallenbad und die Wellnessanlage im Sportzentrum Hirslen in Bülach bleiben ab sofort geschlossen. «Dafür werden die Revision und grössere Sanierungsarbeiten vorgezogen», heisst es in einer Mitteilung. Die Schliessung werde voraussichtlich bis am 30. April dauern. Das Hallenbad Aqua-Life im Dietliker Industriegebiet bleibt hingegen geöffnet. Auf der Website wird mitgeteilt: «Wir halten uns an die Vorgaben des BAG. Das heisst, es dürfen nicht mehr als 100 Personen in der Anlage sein. Wir werden zum Zeitpunkt, wo dieser Fall eintritt dafür sorgen, dass diese Zahl nicht überstiegen wird.» Ab Montag finden jedoch infolge der Schulschliessungen und der weiteren Massnahmen des Bundesrats keine Kurse mehr statt.