Bibliothek erhält mehr Geld Die Stadtbibliothek verleiht pro Tag 300 Medien. Jetzt soll sie pro Jahr 21000 Franken mehr bekommen – für höhere Löhne. Florian Schaer

Aktuell ist die Stadtbibliothek geschlossen. Doch ihre Finanzierung über die nächsten fünf Jahre wird trotzdem politisch verhandelt. Florian Schaer

Am 25. April ist der Welttag des Buches. In der Stadtbibliothek Bülach können Besucher kostenlos schmökern und eine Rose mit nachhause nehmen. Das heisst, sie könnten - Denn ob die Bibliothek bis dahin schon wieder offen ist, ist genauso fraglich wie bei den Läden, Restaurants oder Schulen. Am Samstag wurden die Kunden per Mail darüber informiert, dass alle Fristen für ausgeliehene Medien automatisch bis zum 15. April verlängert würden. Inzwischen ist klar: Die Bibliothek bleibt sicher bis zum 19. April zu.