Paketstationen bangen um ihre Existenz Paketstationen an der Schweizer Grenze waren ein gutes Geschäft. Mit dem Coronavirus ändert sich das schlagartig. Fabian Boller

Norbert Mössmer ist mit seiner Paketstation in Jestetten schon lange im Geschäft. Nun bangt er um die Zukunft seines Betriebs. Archiv

Paketstationen schossen über die letzten Jahre in den deutschen Grenzgemeinden wie Pilze aus dem Boden. Das Zwischenlagern von Paketen für Schweizer Kunden ist zum lukrativen Geschäft geworden. Bis zu fünf Euro pro Paket konnten die Betreiber für das Aufbewahren eines durchschnittlich grossen Pakets verlangen. Für die Schweizer ging die Rechnung trotzdem auf: Sie konnten das Paket in Deutschland abholen und selber über die Grenzen bringen und so hohe Zollabgaben und Versandkosten einsparen.