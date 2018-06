Flos Wochenrückblick KW 22

ZU-Redaktor Florian Schaer grast die täglichen Ausgaben des Zürcher Unterländers durch und pickt spezielle und ungewöhnliche Geschichten heraus. So erscheint jeweils freitags, mehr oder weniger regelmässig, ein Video mit pointierten Kommentaren und nicht immer ganz ernst gemeinten Gedankengängen.

In der aktuellen Ausgabe beschäftigt sich Flo mit Wasser. Dabei geht es vor allem um die Unwetter, die dem Unterland in dieser Woche so zugesetzt haben (Artikel rechts). (Zürcher Unterländer)