Ist es richtig, dass die Bahnhöfe künftig rauchfrei werden?

Nein

Nun ist es also so weit: Am 4. Juni machen die SBB die Bahnhöfe Burgdorf, Lyssach, Hindelbank und Schönbühl rauchfrei – teilweise zumindest. Das Rauchverbot unter freiem Himmel in der Schweiz ist nicht mehr aufzuhalten. Absurd! Rauchverbote im Freien sind überflüssig.

Die Hexenjagd gegen Raucher wird nun also von den Innen- in die Aussenbereiche verlegt. Verbannte man die Glimmstängel im Kanton Zürich vor neun Jahren (richtigerweise) aus den Restaurants, sind nun die Bahnhofperrons an der Reihe. Auch ich als Raucher nervte mich vor 2010 daran, wenn im Innern eines Restaurants am Nachbartisch jemand den Glimmstängel anzündete, während ich noch am Essen war. Im Gartenrestaurant störte und stört es mich hingegen kein bisschen. Der Rauch im Freien ist so schnell verflogen, dass nur sehr intolerante Wesen wirklich Furcht davor haben, am Passivrauchen zu verelenden. Das Argument des Nichtraucherschutzes ist also sehr dürftig.

Die SBB argumentieren auch damit, dass die grosse Menschendichte auf den Perrons zu «potenziell heiklen Situationen mit Zigaretten und Kunden in deren Umfeld in Bezug auf Kleider, Haare und Haut» ergebe. Sicherheit geht vor, das verstehe ich. Ich wage aber zu bezweifeln, dass sich die Anzahl der durch brennende Zigaretten versengten Frisuren oder Gucci-Deuxpièces und Nadelstreifenanzüge wegen der immer immenser werdenden Pendlerströme explosionsartig vervielfacht hat. Ausserdem gibt es noch weitere «potenziell heikle Situationen» auf den Perrons. Soll ich nun ein Verbot für Café-to-go-Becher oder Glaces fordern?

Fakt ist: In den letzten Jahren ist das Rauchen immer mehr eingeschränkt worden. Ich wehre mich dagegen, dass mich schon wieder jemand bevormunden will, dass mir erneut gesagt wird: «Du und deine Qualmerei sind in unserer Gesellschaft nicht erwünscht.» Rauchen mag wohl kein Menschenrecht sein, Nichtrauchen aber auch nicht.

Zum Schluss noch einen Appell an alle Raucher: Werft die Kippe in den Aschenbecher! Davon hat es nun wirklich genug auf den Perrons. Stummel im Gleisbett sind widerlich! Ob das Rauchverbot dagegen allerdings hilft, bleibt offen. Schliesslich werden die Bahnhöfe nicht ganz rauchfrei. Geplant sind speziell markierte Raucherbereiche. Der nächste Konflikt zeichnet sich also bereits ab.