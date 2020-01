Ist es sinnvoll, im Internet einzukaufen?

Ja

So ein Einkaufsbummel durch die Stadt oder das Glattzentrum ist eigentlich gar nicht so schlecht. Leider bleibt mir dies aus Zeitmangel oft vergönnt. Deshalb bin ich froh, wenn ich meine Einkäufe über das Internet erledigen kann.

Ein grosser Vorteil des Online-Shopping ist ausserdem die Preistransparenz. Sokann ich innert Minuten abklären, wo ich ein Produkt am günstigsten bekomme – ohne dazu sieben Läden zuFuss oder gar mit dem Auto abklappern zu müssen.

Die Katze im Sack kaufe ich im Internet ebenfalls nicht. Dank zahlreichen Produktbewertungen von meinen Vorkäufern kann ich mich bis ins kleinste Detail über Stärken und Schwächen meines gewünschten Artikels informieren und meinen Kaufentscheid darauf abstützen. Im Laden wurde mir leider viel zu oft von inkompetenten Verkäufern versucht, ein Produkt aufzuschwatzen und am Ende noch eine Garantieverlängerung anzudrehen. Detailierte Fragen zum Artikel wurden oft ausweichend beantwortet. Insgesamt fühle ich mich als Konsument im Internet mündiger als im Verkaufslokal.

Auch in Sachen Umwelt muss ich mir beim Einkaufen über das Internet nicht unbedingt etwas vorwerfen lassen. Denn wenn ich bei einem Versandhaus gleich mehrere Artikel miteinander bestelle, ist das unter dem Strich umweltschonender, als wenn ich mit dem Auto mehrere Läden besuchen muss. Klar könnte ich auch das Fahrrad oder den öffentlichen Verkehr nehmen, doch den neuen Kaffeevollautomaten kann ich so nicht nachhause transportieren.

Das lokale Gewerbe unterstütze ich trotzdem, nämlich dort, wo das Online-Shopping keinen Sinn macht. Meine Patisserie kaufe ich im Ort, das Velo meines Sohnes lasse ich vom lokalen Velomech reparieren und den Braten besorge ich beim Metzger um die Ecke. Auch Kleider probiere ich lieber an undkaufe sie im Laden.

Das einheimische Gewerbe hat also durchaus eine Chance, gegen den Onlinehandel zu bestehen. Zum Beispiel eben in dem es Produkte und Dienstleistungen anbietet, die über das Internet nicht erhältlich sind. Mit etwas Innovation und Kreativität kann so dem Internet Paroli geboten werden. Wer aber einfach an seinem alt gebackenen Geschäftsmodell festhält, wird es in Zukunft schwierig haben.