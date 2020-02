Können Kinder von der Skischule profitieren?

Ja

Es war vor zwei Wochen. Ich sass auf dem Sessellift, als es von unten an meine helmgeschützten Ohren drang: «Talski entlasten, Mia-Sophie, Taaaaaaaalski.» Die etwa vierjährige Mia-Sophie konnte mit diesem väterlichen Befehl wenig anfangen. Irgendwie verständlich – wurde aus dem Talski nach dem Stemmbogen doch plötzlich ein Bergski. Im Falle der Kleinen führte das erst zu einer grobmotorischen Verwirrung, dann zum Sturz und folgerichtig zum verzweifelten Gebrüll.

Ich beneide Eltern, die ihren Kindern das Skifahren selber beibringen wahrlich nicht. Ihr Lohn besteht anfänglich meist aus Schweiss, Gezeter, Frustration und – vielleicht am härtesten – dem Verzicht aufs eigene Skivergnügen. Mal ganz abgesehen davon, dass die wenigsten Eltern über die für diese Sportart erforderliche pädagogische und fachliche Kompetenz verfügen. Der Fahrstil von Mia-Sophies Eltern dürfte sich jedenfalls sicher in keinem Lehrbuch finden und die Reaktion auf den Sturz in keinem Erziehungsratgeber.

Wohlverstanden, ich bin nicht dafür, dass man die Kleinen bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die Hände von Fachpersonen abschiebt. Aber auf der Piste macht das gleich aus mehreren Gründen Sinn – vor allem für die Jüngsten. Die Skigebiete haben sich mittlerweile bestens auf deren Bedürfnisse eingerichtet: mit gesicherten, für Skischulen reservierten Kinderbereichen und Pisten. Dort schweben die Skizwerge auf «Zauberteppichen» bergan. Ehe es runtergeht, gibt es altersgerechte Tipps und Übungen von geschulten und vor allem geduldigen Lehrpersonen.

Wer es von Anfang an richtig lernt, wird sich sicherer fühlen und so auch mehr Freude am weissen Sport haben. In einer Gruppe von Gleichaltrigen ist der Ansporn grösser, und es macht meist erst noch mehr Spass. Überdies lernen die Mini-Raser Rücksichtnahme und Abstand halten. Ein Skirennen oder eine liebevolle Skilehrerin bleiben zudem oft lange in Erinnerung.

Und während die Kinder in sicherer Obhut sind, können die Eltern ein paar unbeschwerte (und zügige) Abfahrten geniessen, bevor sie die Kleinen in der Skischule abholen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen bleibt immer noch genug Zeit für eine gemeinsame Abfahrt. Dann kann der Ski-Nachwuchs zeigen, welche Fortschritte er unter kompetenter Anleitung gemacht hat – ganz ohne Talski-Didaktik.