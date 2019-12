«Last Christmas» und Co. – mehr davon?

Ja

Jawohl, ich bin ein verklärter Romantiker. Als solcher liebe und geniesse ich die Weihnachtszeit.

Nicht, dass ich mich vom scheinheiligen Getue vieler Mitmenschen anstecken liesse, sondern weil ich mich an den Zauber aus meiner Kindheit erinnere. Kerzenduft, Schneeflocken, blinkende Lichter an Fenstern und Balkons, geschmückte Weihnachtsbäume über Land und im TV läuft «Kevin allein zu Haus», «Drei Nüsse für Aschenbrödel» und «die Geister, die ich rief». Da beginnt irgendetwas in meiner Seele zu schwingen, das mich glücklich macht.

Darum liebe ich auch Weihnachtslieder. Je kitschiger, desto besser. «Something about Christmas time» von Bryan Adams – Tränen! «Wonderful Dream» von Melanie Thornton selig – Fantastisch! «Last Christmas» von Wham! – Mitsingen!

Nun könnten Sie argumentieren: «Der wurde vielleicht nicht zugedröhnt mit Weihnachts-Songs!» – Doch, allerdings, die volle Dosis. Ich war Radiomoderator, über 20 Jahre lang. Und habe als ebensolcher mindestens 200 Mal «Last Christmas» an- oder abmoderiert. Darum weiss ich natürlich auch, dass der Song ursprünglich überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat – na und? Ich könnte Ihnen eine lange Liste von Songs schreiben, die zweckentfremdet wurden. Wichtig ist doch, für was sie heute stehen. Was sie auslösen und was sie einem bedeuten.

Meine liebsten Weihnachtslieder sind übrigens made in Switzerland: Ich habe es mir zum Ritual gemacht, dass ich Jahr für Jahr irgendwo in der Nähe eine Aufführung der «Zäller Wiehnacht» besuche. Auch dies weckt wunderschöne Erinnerungen an meine Kindheit: «Das isch de Stern vo Bethlehem. Mached eu uuf und folged däm!» Oder «Kei Muetter weiss, was ihrem Chind wird gscheh, kei Muetter cha id Zuekunft gseh.» Und schon drücke ich wieder eine Träne der Rührung weg.

Mir ist bewusst: Weihnachten ist (auch) das Fest des Konsums. Der Scheinheiligen. Des Überflusses. Und gar einem heidnischen Brauch entwachsen. Mir alles Wurscht: Jeder schafft seine eigene Realität. Und meine weihnachtliche ist eine schöne: sie blinkt, leuchtet, riecht gut und berührt die Seele. Genau wie der Soundtrack in dieser Zeit.