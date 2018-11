Sind Rabatttage wie der Black Friday ein Fluch oder ein Segen?

PRO

Ich bin grundsätzlich ein eher sparsamer Mensch. Ich golfe nicht, fliege nur alle paar Jahre, fahre einen Gebraucht­wagen, und statt teuer «in den Ausgang» zu gehen, verbringe ich meine Feierabende und Wochenenden lieber zu Hause, lesend oder am PC spielend. ­Luxusgüter kaufe ich eigentlich keine, am meisten Geld brauche ich für ­Kochen, Bücher, Musik und Games.

Deshalb finde ich Rabatttage immer ­irgendwie spannend. Ich nutze sie zur Horizonterweiterung. Dinge, die vorher einfach zu teuer waren, werden auf einmal interessant. Denn plötzlich stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ich kaufe den Whisky einer Destillerie, die ich bisher nicht kannte. Für 30 Franken ist es nicht so schlimm, wenn er mir nicht bombig gefällt, für 80 oder mehr sieht es da schon ganz anders aus. Und im besten Fall merke ich sogar, dass mir sein Geschmack vorzüglich mundet.

«Was bringt das?», werden Sie jetzt sagen, «wenn das Zeug den Rest des Jahres trotzdem viel zu teuer ist?» Genau an dieser Stelle greift der zweite Grund, der dazu führt, dass ich mich an Rabatttagen erfreuen kann: Disziplin wird belohnt. Wenn wir ehrlich sind, kaufen wir nämlich alle zu viel Zeug, das wir nicht brauchen. Oder wir konsumieren zumindest ziemlich gedankenlos, greifen zu, wie es uns passt, und erwarten, dass das alles auch noch möglichst günstig und ständig verfügbar ist.

Ausgerechnet die grosse Prozente­schlacht zeigt, dass es auch anders geht. Vielleicht kann ich mir besagten Whisky nicht immer leisten, dafür kann ich mich das ganze Jahr darauf freuen, dass er am nächsten Black Friday vielleicht wieder verfügbar ist. Diese Taktik lässt sich auch auf andere Dinge übertragen und erweitern. Seit Monaten weiss ich, dass ich meinen heimischen Computer demnächst ersetzen werden muss. Deshalb habe ich stundenlang sämtliche Komponenten der Maschine aufeinander abgestimmt und den Zusammenbau minutiös vorbereitet. Aber bestellt habe ich noch nichts. Denn gerade für solche einmaligen oder seltenen Anschaffungen sind Black Friday und Co. perfekt. Ich schlage dann zu, wenn es am günstigsten ist, getreu dem Motto: «Geduld ist eine Tugend.» Es wird genau nicht ein Impulskauf sein. Und dadurch hoffentlich genau das Gegenteil von dem, was sich die Schlaumeier hinter der Idee von Rabatttagen versprechen.

KONTRA

Vor kurzem erwachte ich schweissgebadet in meinem Bett. Ich hatte einen Albtraum: Ich war auf der Suche nach einem ganz bestimmten Produkt, durfte es aber nur zum regulären Preis erstehen. Doch wo auch immer ich hinging, war der Artikel herabgesetzt. Schnell erfuhr ich, dass der Rabatttag für Alleinstehende, der Singles Day, daran schuld ist. Dabei bin ich doch seit Jahren verheiratet!

Einige Tage später, am Black Friday, waren die Aussichten noch düsterer. Ich hatte keine Chance, wo ich auch hinging, sprangen mir Prozentschilder ins Gesicht. Also machte ich mich am Montag erneut auf die Suche, und ich erfuhr, dass nun Cyber Monday sei und die Rabattschlacht noch lange nicht zu Ende. Danach machten mir die Dezemberaktionen einen Strich durch die Rechnung und schliesslich der Ausverkauf im Januar. Zum Glück erwachte ich endlich.

Spass beiseite, auf den ersten Blick ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich vor Rabatten und Aktionen nicht mehr retten kann. Das Problem: Die Konsumenten gewöhnen sich an den Preisnachlass und sind nicht mehr bereit, überhaupt noch Produkte zum «normalen» Preis zu kaufen. So ist der Handel gezwungen, immer weitere Rabatttage und Aktionen ins Leben zu rufen – ein Teufelskreis.

Paradoxerweise ist die Schweiz aber noch immer eine Hochpreisinsel. Fast alle Produkte sind im Ausland viel billiger zu erstehen. Schuld sind nicht unsere hohen Löhne und Mieten, sondern die Importbedingungen. Wie wäre es also, wenn statt der ewigen Rabattschlacht einfach das Preisniveau insgesamt nach unten korrigiert würde? Schluss mit ­Importkartellen und her mit mehr Wettbewerb und günstigen Parallelimporten! Denn von fairen Preisen würden am ­Ende beide profitieren: der Handel und die Konsumenten. Und der berühmt-berüchtigten Geiz-ist-geil-Mentalität könnte dadurch etwas Einhalt geboten werden.

Meine Shopping-Albträume hätten damit auf jeden Fall ein Ende. Stellen Sie sich vor, Sie gehen einkaufen, kein einziges Rabattschild in Sicht, und trotzdem sind die angeschriebenen Preise völlig in Ordnung. So sieht zumindest für mich das Einkaufsparadies aus.

