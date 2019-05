Soll der Flughafen sechs zusätzliche Startrechte nach 22 Uhr erhalten?

Nein

Die im Flughafengesetz festgesetzte und vor Bundesgericht erkämpfte siebenstündige Nachtruhe ist wohl die grösste Errungenschaft, welche den Flughafenanwohnerinnen und -anwohnern zugestanden wurde. Da wage ich sogar die nicht ungefährliche Aussage, dass An- und Abflugrouten erst an zweiter Stelle kommen. Das Allerwichtigste ist die Einhaltung der Nachtruhe von 23 bis 6 Uhr. Davon haben alle etwas, egal, ob man im Norden, Osten, Süden oder Westen des Flughafens wohnt.

Die ständige Verletzung dieser Nachtsperre verärgert darum umso mehr. So wie der Flugplan jetzt konzipiert ist, kann am Abend gar nicht pünktlich geflogen werden. Jede noch so kleine Komplikation hat schon grosse Auswirkungen, denn die Verspätungen kumulieren sich im Laufe des Tages. Darum ist es so gut wie nie möglich, dass zwischen 22.35 und 22.45 Uhr noch neun Flugzeuge rechtzeitig starten und in der letzten Viertelstunde ebenfalls so viele Landungen vor 23 Uhr erfolgen können. Die halbe Stunde Verspätungsabbau, die für Ausnahmefälle gedacht ist, wird so bereits in den Flugplan integriert.

Laut neustem Flughafen- und ZFI-Bericht sind 2017 während der Nachtsperrzeit 2629 Flugzeuge gestartet oder gelandet. Es sind genau diese Flüge, die für die Bevölkerung besonders störend und auch gesundheitsschädigend sind, wie zum Beispiel die Sirene-Studie belegt. Menschen, die in der Nähe der drei Landesflughäfen leben, haben häufiger Herz-Kreislauf-Beschwerden und leiden öfter unter hohem Blutdruck. Wenn nun der Flughafen Zürich davon ausgeht, dass es ab 22 Uhr noch «Luft im Flugplan» habe, dann wirkt das wie ein schlechter Witz. Dadurch wird sich zum einen das Verspätungsproblem bis Betriebsschluss noch weiter verschärfen, zum anderen fühlen sich die Flughafenanwohnerinnen und -anwohner so nicht ernst genommen.

Sogar das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat dem Flughafen Zürich letztes Jahr wegen ständiger Verletzung der Nachtflugsperre eine Rüge erteilt. Eine restriktivere und vom Flughafen unabhängige Vergabe von Ausnahmebewilligungen sowie Optimierungen der Betriebsabläufe sind also dringend angezeigt. Wenn dann alle Flüge in den normalen Betriebszeiten abgewickelt werden können und Verletzungen der Nachtruhe zur Seltenheit geworden sind, erst dann darf man über zusätzliche Bewilligungen nachdenken.