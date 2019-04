Soll sich die Schweiz dem EU-Waffenrecht anpassen?

Nein

Das Schweizer Waffenrecht funktioniert, ist kostengünstig und bewährt. Beim Handel unter Privaten braucht es einen Waffenerwerbsschein, und kantonale Waffenregister sind vernetzt. 2004 glaubten die Schützen dem Versprechen des Bundesrates. Es hiess, es gäbe keine weiteren Verschärfungen und auch keinen Bedürfnisnachweis. Diese rote Linie wurde mit der Anpassung an die EU-Feuerwaffen-Direktive 2017/853 überschritten, weshalb die Interessengemeinschaft Schiessen das Referendum ergriffen hat (125000 Unterschriften!).

Die Schweiz hat eine hohe Waffendichte und trotzdem oder gerade deshalb eine der tiefsten Kriminalitätsraten. Tatwaffe Nummer 1 ist das Messer. Waffenbesitzer sind verantwortungsvoll und haben zahlreiche Auflagen. Waffenmarkierungen sind seit Jahrzehnten üblich. Seit 2008 wird jeder Verkauf automatisch registriert. Die Forderungen bringen nicht mehr Sicherheit, sondern nur mehr Kosten. Es sind 500000 Kriegswaffen nach Europa geschmuggelt worden!

Diese Waffen werden von Frankreich bis Schweden durch Kriminelle und Terroristen eingesetzt. Mit dem EU-Waffengesetz werden Waffenbesitzer unter Generalverdacht gestellt. Damit wird weder Missbrauch noch Terror verhindert. Am 1. Juni werden 80% der legalen Schusswaffen in der Schweiz zu verbotenen Waffen und dürfen nur noch mit Ausnahmebewilligungen besessen werden. Eine Ausnahmebewilligung muss nicht gewährt werden. Auf Verbotenes besteht kein Rechtsanspruch! Mit den Artikeln 5, 6, 13, 13a und 17 der Richtlinie 2017/853 kommt ab 2020 eine dynamische Rechtsübernahme. Verschärfungen werden per Verordnung ins Gesetz übernommen, ohne dass ein Referendum ergriffen werden kann.

Die Schweiz wird bei einem Nein nicht aus Schengen ausgeschlossen. Es gibt keine Ausschlussklausel. Die EU hat kein Interesse an einem Ausschluss. Die Schweiz ist der drittwichtigste Handelspartner der EU. 2016 wurden 634 Milliarden Franken in der EU investiert. Der Bundesrat kann Schengenvisa einseitig anerkennen, so wie Monaco.

Die Schweiz hat eine gute Sicherheitsarchitektur, ist international gut vernetzt durch bilaterale Polizeiverträge und Polizeiattachés. Man ist und war nie blind. Behalten wir den bewährten Status Quo. Für Rechtssicherheit und Freiheit. Am 19. Mai darum Ja zu Schengen und Nein zum Waffenrecht.