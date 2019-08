Übernachten mit Airbnb: Fluch oder Segen?

Nein

Juan-Pablo ist 26 hat sein Studium abgeschlossen und eine Stelle im Zentrum seiner Heimatstadt Barcelona gefunden. Zeit, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Doch da ist weit und breit keine Bleibe, die er sich leisten könnte. Die werden längst alle auf Airbnb angeboten. Wer mag es den Besitzern verübeln, können sie doch ein Mehrfaches an Rendite erzielen. Mittlerweile gibt es in Barcelona Quartiere, in denen kaum noch Einheimische leben. Restaurants und Geschäfte haben sich angepasst. Statt Café con Magdalenas gibt es Chai Latte with Muffins, statt Lebensmittelgeschäfte Velovermietungen.

Was uns Juan-Pablo in Barcelona angeht? Einiges. Denn längst ist das Phänomen in der Schweiz angekommen. Sowieso in Luzern, aber auch in Zürich. Ganze Mehrfamilienhäuser werden zu Airbnb-Unterkünften umgebaut und die Wohnungen überrissen teuer vermietet. Einheimische Wohnungssuchende blieben auf der Strecke.

Was in San Francisco als sympathische Idee einiger gastfreundlicher Luftmatratzenbesitzer begann, ist längst zum professionellen Geschäftsmodell geworden. Vielerorts hat Airbnb deshalb jeglichen Charme verloren. Ich habe jedenfalls keine Lust, in Downtown Amsterdam um Mitternacht aus einem Depotkasten einen Schlüssel zu ziehen, mit dem ich mir Zutritt zu einer Absteige verschaffen kann, in der ich erst die Zehennägel des Vorgängers unter dem Küchentisch hervor wischen muss.

Ebenso wenig verspüre ich das Begehren, mich umständlich auf einer Plattform zu registrieren, damit ich mein Geld loswerden darf. Wer bei Airbnb seine Chance auf eine menschenwürdige Unterkunft erhöhen möchte, muss bei der Registrierung einiges von sich preisgeben und sich nach seiner Abreise erst noch vom Gastgeber bewerten lassen. Selbst bei kleinsten «Verfehlungen» droht der Internetpranger. Im Stil von «Daniela hat drei leere Schnapsgläser stehen lassen.»

Ich weiss die Vorzüge einer kleinen und familiären Unterkunft und Tipps von Ortskundigen durchaus zu schätzen. Gerade deshalb schenke ich mir das «Air» und steige immer mal wieder in einem Bed und Breakfast ab. Dort gibt es zwar in der Regel nur ein einziges Zimmer, aber dafür meist ein ausgezeichnetes Frühstück – und das muss ich nicht einmal selber machen.