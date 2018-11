Zum Teufel mit der Laufenden Rechnung

Nach so vielen farbenprächtigen und milden Herbsttagen geht es in grossen Schritten auf die Gemeindeversammlungen zu. Und draussen ist es inzwischen just um so viel frischer geworden, dass sich die Finanzvorsteher ihre Fäustlinge anziehen – wohl damit man ihnen nicht mehr so leicht auf die Finger schauen kann. Schliesslich ist Budgetzeit.

Nun verbindet das Gros der Unterländer die nahende Adventszeit seit jeher eher mit Gedanken an einen romantischen Glühwein am Weihnachtsmarkt, denn mit dem Brüten über den Budgetzahlen seiner Wohngemeinde. Und als ob die Zahl der Stimmbürger, die sich überhaupt für das Schicksal der einbezahlten Steuerfranken interessiert nicht so schon genug klein wäre, verlangt nun gerade das Budget 2019 einen noch grösseren Studienaufwand als üblich. Schuld daran: HRM2.

Das Amtskürzel hat nicht etwa mit Human Ressource Management zu tun, sondern steht für «Harmonisiertes Rechnungsmodell 2». Dieses Buchhaltungsmodell ist ab dem Budget 2019 für alle Städte und Dörfer des Landes Pflicht. Dahinter steckt das Kernanliegen «True & fair»: Die öffentliche Hand soll ihre Finanzen so führen, dass für Vermögen, Erträge und Ausgaben die realen Verhältnisse abgebildet werden. Im Buch soll stehen, was die Gemeinde wirklich hat, was sie einnimmt und was sie ausgibt.

Toll, denkt der Stimmbürger, has die Buchhaltung bis jetzt denn nicht gemacht? Tatsächlich bildeten die Zahlen bisher nicht immer reale und realistische Werte ab. Ein Beispiel dafür sind die Abschreibungen: Wenn ein Dorf in ein neues Schulhaus investiert, dann verliert dieses in den kommenden Jahren an Wert. Dieser Wertverlust wird als Abschreibung verbucht. Bisher wurde alles genau gleich, nämlich mit 10 Prozent des Restwerts, degressiv abgeschrieben – und schon entsteht ein unrealistisches Bild. Denn ein Schulhaus verliert seinen Wert nicht so schnell, eine Computer-Infrastruktur dagegen umso schneller. Hinzu kam noch die gängige Praxis der zusätzlichen Abschreibungen: Dabei wurde ein Betrag X zusätzlich abgebucht, damit das Schulhaus, das Auto oder die Strasse schneller bei 0 Franken Wert ankommt. Auch in diesem Fall entspricht der Wert im Buch rasch nicht mehr der Realität.

Zum Glück wird mit HRM2 alles besser und ehrlicher und transparenter. Um es gleich vorwegzunehmen: Nein. «True & fair» ist sogar relativ weit weg von dem, was der Stimmbürger dem Weisungsheftchen entnehmen wird. Insbesondere ist der gesamte Vorsatz der Vergleichbarkeit, moderat ausgedrückt, eigentlich gleich für die Tonne. Und das ist nicht zuletzt die Schuld des Föderalismus.

Um beim Beispiel der Abschreibungen zu bleiben: Ob Gemeinden etwa ihr Verwaltungsvermögen, also den Buchwert, von dem aus nun abgeschrieben wird, neu bewerten liessen oder nicht (Restatement), war ihnen freigestellt. Die einen taten es, die anderen nicht. Und: Zusätzliche Abschreibungen sind zwar neu nicht mehr erlaubt, dafür aber kann bei positivem Abschluss Geld in die finanzpolitische Reserve eingezahlt werden – kann, muss aber nicht. Was ist daran harmonisiert?

Ob Abschreibungen, Restatement, Reservekässeli oder Ressourcenausgleich – alles hat Einfluss auf die Erfolgsrechnung. Bisher unter dem Namen «Laufende Rechnung» bekannt, ist dieses Resümee für viele Gemeindeversammlungsgänger irgendwie die Hauptsache: Drei schön einfache Zahlen, die, zusammen mit dem Steuerfuss, immer zuerst herangezogen werden: Aufwand, Ertrag und Überschuss. Wozu all die komplizierten Buchungen, wenn man doch auf einen Blick weiss: Ein grosser Aufwandüberschuss, wahlweise «Minus» oder «Defizit» genannt, hört sich schrecklich an, ein grosser Ertragsüberschuss («Plus») ist prima. Und wie immer hat der Gemeinderat die Rechnung viel besser abgeschlossen als das Budget prognostizierte; darum wählt man den auch wieder, und alle sind happy.

Leider sind es Aspekte wie die eben genannten, nebst einer ganzen Reihe weiterer buchhalterischer Praktiken, die die Aussagekraft der Bilanz einer Erfolgsrechnung arg relativieren. Die Erfolgsrechnung der Niederhasler weist im Budget 2019 eine schwarze Null aus (Plus 1000 Franken). Nur: Der Gemeinderat will dabei 1,1 Millionen Franken ins Kässeli der «finanzpolitischen Reserve» einzahlen. Der Betrag erscheint in der Erfolgsrechnung als Aufwand – und schwupps ist diese ausgeglichen. Dällikon budgetiert ebenfalls eine schwarze Null. Weil das Dorf auf ein Restatement verzichtet hatte, reduziert sich der Aufwand bei den Abschreibungen.

In beiden Gemeinden führen also buchhalterische Massnahmen dazu, dass die Rechnung ausgeglichen ist. Nur: Über die tatsächliche finanzielle Situation in der Gemeinde sagt diese schwarze Null überhaupt nichts aus. Bloss: Worauf muss der Stimmbürger schauen, wenn er wirklich wissen möchte, wie zumindest die Grosswetterlage seiner Gemeindefinanzen ausschaut? Er muss auf eine andere Kennzahl ausweichen. Zwar liegt es in der Natur der Sache, dass es hier keine einzelne Zahl gibt, die eine Art «Ei des Finanzkolumbus» darstellt; gleichwohl gibt es Kennzahlen, die schon wesentlich mehr über die Finanzlage aussagen: Dazu gehören mit Sicherheit Selbstfinanzierungsgrad und Selbstfinanzierungsanteil, und das Nettovermögen oder die Nettoschuld je Einwohner.

Das Kurzfazit für Laien: Man legt die Erfolgsrechnung getrost beiseite und schaut lieber drei Andere Dinge nach. Erstens: Wie viele Schulden und Zinslasten die Gemeinde im Moment hat. Zweitens: Wie viele sie in den letzten Jahren hatte. Drittens: Welche Schulden der Finanzplan des Gemeinderats vorsieht. Dann nimmt man die Investitionsrechnung zur Hand, blickt dem Finanzvorsteher tief in die Augen und fragt ihn, ob sich die Gemeinde all das leisten könne, was darin aufgeführt ist. (Zürcher Unterländer)