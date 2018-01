Die Möglichkeit zur Mitsprache nutzen

2018 ist da. Die Feiern zum Jahreswechselhaben das Wochenende geprägt, die Zeit der Jahresrückblicke ist um. Zeit also, einen Blick nach vorn zu werfen. Was bringt 2018? Genau wissen kann man das natürlich nicht. Aber einige Ereignisse werfen ihre Schatten bereits jetzt voraus. Allen voran die Kommunalwahlen, die in den meisten Unterländer Gemeinden am 15. April stattfinden werden. Nicht weniger als elf Präsidenten von politischen Gemeinden treten auf die neue Amtszeit hin zurück – das ist ein Viertel der gegenwärtigen Amtsträger.

Interessant dürfte der Wahlkampf dabei in Bülach werden, wo es sowohl im Kampf um Stadtratssitze als auch ums Stadtpräsidium zu einer Kampfwahl kommen wird. Gleichsam zu einem Umsturz – wenn auch zu einem sanften – wird es in Wallisellen kommen, wo vier von sieben Exekutivmitgliedern zurücktreten.

Allzu grosse Verschiebungen sind bei den politischen Kräfteverhältnissen insgesamt nicht zu erwarten. Und was auch immer wieder betont wird: Bei Exekutivpolitikern spielt das Parteibüchlein eine untergeordnete Rolle. Trotzdem: Die Richtung, in welche es in den kommenden vier Jahren gehen soll, wird bei Wahlen bestimmt. Und darum lohnt es sich, hinzuhören, wer wofür einsteht – schliesslich bietet sich die Chance dazu nur alle vier Jahre. Ausreden wie «Politiker machen sowieso, was sie wollen» sind als Grund, sich der demokratischen Pflicht zu entziehen, inakzeptabel.

Der Stimmbürger heisst so, weil er den Politikern seine Stimme gibt. Wer diese Möglichkeit der Mitsprache ungenutzt lässt, macht sich freiwillig mundtot. In einer Demokratie ist dies die schlechtestmögliche Lösung. Unser politisches System lebt von der Diskussion, den verschiedenen Standpunkten und letztlich vom Kompromiss. Auch wenn der Vorgang oft schwerfällig scheint und zeitraubend ist, wird dadurch doch garantiert, dass Eventualitäten bedacht werden. In einer allzu schnellen Entscheidungsfindung können wichtige Details leicht übersehen werden.

Auch abseits der Wahlen stehen wegweisende Entscheidungen an. Etwa in Wallisellen, wo am 4. März entschieden wird, ob man eine Einheits- oder eine Parlamentsgemeinde werden will. Letzteres hätte einen schon fast historischen Anklang: 2014 war Wetzikon die letzte Gemeinde im KantonZürich, die sich ein Parlament gab und somit zur Stadt wurde. 40 Jahre zuvor, also 1974, hatte es das zuletzt gegeben. Damals hatten unter anderem Kloten, Bülach und Opfikon auf einen Parlamentsbetrieb umgestellt. Es ist absehbar, dass die Diskussion um Einheits- oder Parlamentsgemeinden sowie Gemeindefusionen in den kommenden vier Jahren auch andernorts aufflammen wird.

Natürlich gibt es im kommenen Jahr auch Grund zum Feiern. Vor allem im Bezirk Dielsdorf: In Dänikon findet im Juni das Dorffest statt – es steht nur alle sechs Jahre auf der Agenda. Und in Dällikon ist für das erste Juni-Wochenende ein grosses Dorffest geplant. Es ist das erste seit 1995 unddamit so etwas wie ein Generationenprojekt.In Dielsdorf selber steht die Gewerbeschau an.

Der «Zürcher Unterländer» wird über alle diese Ereignisse berichten und sie für Sie einordnen.In diesem Sinn wünschen wir Ihnen ein gutes undinteressantes neues Jahr. (Zürcher Unterländer)