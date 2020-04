Coronavirus bremst Galopper aus Nach den Absagen der Pferderennen von Fehraltorf, Avenches und Aarau ist auch der Frühjahrsrenntag vom Sonntag, 17. Mai, in Dielsdorf gefährdet. Werner Bucher

Ein Bild aus Corona-freien Zeiten: Dynamische Galopper vor vollen Rängen in Dielsdorf. Mit bis zu 8000 Zuschauerinnen und Zuschauern gilt gerade der akut gefährdete Frühjahrsrenntag als grösster Sportanlass im Zürcher Unterland. Werner Bucher

Leichter Bodennebel im Licht der aufgehenden Sonne bedeckt die Pferderennbahn in Dielsdorf. Schnaubende Vollblüter scheinen fliegend ihre Trainingsrunden zu drehen, gelenkt von grazilen Reitern, in den Bügeln stehend. Doch die Idylle trügt, denn die Coronavirus-Krise verhindert, wie alle anderen Sportveranstaltungen, bis zum 20. April und womöglich noch länger auch sämtliche Pferderennen in der Schweiz.