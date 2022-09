Unfall in Bachenbülach – Frontalkollision fordert Schwerverletzten Am Dienstagmorgen kam es um kurz nach 6.30 Uhr zu einem Unfall auf der Churzäglenstrasse. Vier Fahrzeuge waren beteiligt.

Die vier beteiligten Fahrzeuge in Kollisionsendstellung. Foto: Kantonspolizei Zürich

Ein 65-jähriger Mann fuhr auf seinem Traktor aus der Churzäglenstrasse in Richtung Oberglatterstrasse. Bei der Einmündung kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Kollision mit dem Auto eines 41-jährigen Lenkers. Dieser war von Oberglatt in Richtung Bachenbülach unterwegs. Durch den Zusammenstoss rutschte der Personenwagen auf die Gegenfahrbahn, wo er ein entgegenfahrendes Auto eines 20-jährigen Mannes seitlich streifte. Danach kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem ebenfalls entgegenkommenden Lieferwagen.

Der Lenker des Traktors wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht. Die anderen drei beteiligten Fahrzeuglenker blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung bekannt gibt. Die genaue Unfallursache wird durch die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland abgeklärt.

Die Oberglattstrasse zwischen der Kasernenstrasse in Bachenbülach und Oberglatt musste für den Verkehr beidseitig gesperrt werden.

ant

Fehler gefunden?Jetzt melden.