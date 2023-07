Unfall am Samstagabend – Frontalkollision in Buchs fordert eine Verletzte Am späten Samstagabend kam es zu einem Unfall zwischen zwei Personenwagen. Eine 29-jährige Frau musste ins Spital gebracht werden.

Bei beiden Autos kam es zu einem Totalschaden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Bei einer Frontalkollision zwischen zwei Personenwagen ist am späten Samstagabend in Buchs eine Frau mittelschwer verletzt worden. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sei eine 22-jährige Frau gegen 23 Uhr auf der Furttalstrasse von Buchs in Richtung Regensdorf gefahren. In einer leichten Linkskurve geriet ihr Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einer heftigen Kollision mit einem entgegenfahrenden Auto einer 29-jährigen Frau. Bei diesem Unfall wurde die 29-Jährige mittelschwer verletzt. Sie wurde durch das Team eines Rettungswagens vor Ort medizinisch erstversorgt und anschliessend in ein Spital gefahren. Die andere Autofahrerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Die Unfallursache ist derzeit unklar. Sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeklärt. Wegen des Unfalls musste der betroffene Abschnitt der Furttalstrasse bis ungefähr 2 Uhr beidseitig gesperrt werden. Durch die Feuerwehr wurde eine Umleitung eingerichtet. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Zürich die Feuerwehr Buchs-Dällikon, ein Rettungsteam des Spitals Limmattal, die zuständige Staatsanwältin sowie ein privates Abschleppunternehmen.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.