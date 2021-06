ZUgespitzt – Froschkonzert vor dem Schlafzimmerfenster In der Rubrik «ZUgespitzt» greifen Redaktorinnen und Redaktoren Themen aus dem Unterländer Alltag auf. Astrit Abazi

Frösche können mit ihrem Quaken Lärm von bis zu 90 Dezibel erzeugen. Foto: Jeff Greenberg (Keystone)

Wer in der Nähe eines Teiches wohnt, kennt das Problem: Irgendwann im April beginnt die Paarungszeit der Frösche und damit auch die amphibische Konzertsaison. Von morgens bis spät in die Nacht erklingt das leidenschaftliche Quaken der Männchen, die sich gegenseitig das Revier streitig machen und dabei eine unsägliche Klangkulisse erzeugen. Nur: Ich wohne nicht in der Nähe eines Teiches, jedenfalls nicht mehr.

Wo früher nämlich ein Teich oder eher ein Tümpel war, entsteht gerade das neue Schulhaus Glattpark. Dazu wurde im Oktober das Wasser abgepumpt und die Amphibien in den Opfiker See umgesiedelt. Als Laie kann ich nur mutmassen, wieso die Frösche trotzdem allnächtlich vor meinem Schlafzimmer in ihren lüsternen Kanon einstimmen. Eine Theorie: Schlüpfrig wie sie sind, konnten einige Jungtiere der Umsiedlung entrinnen und zollen nun mit diesem Akt von Ungehorsam ihren Vorfahren – allesamt begnadete Sänger – Tribut.