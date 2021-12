Alexia Putellas – die beste Fussballerin der Welt – Früher baute sie auf der Ersatzbank Sandburgen Als sie 11 war, schickte der FC Barcelona sie weg – heute ist Alexia Putellas die beste Fussballerin der Welt. Ein früher Schicksalsschlag trug dazu bei. Fabian Sangines

Die Königin des Fussballs: Alexia Putellas gewann mit Barcelona so ziemlich alles, was man gewinnen kann. Foto: Eric Alonso (Getty Images)

Es klingt imposant, fast schon furchteinflössend, wenn man es laut ausspricht. «Du bist jetzt die Beste der Welt», sagt Alba Putellas zu ihrer Schwester Alexia an der Ballon-d’Or-Gala in Paris. Sie hält kurz inne und ergänzt: «Wenn man bedenkt, wie gross die Welt doch ist.»

Für Alexia Putellas ist Lob generell vor allem eines: peinlich. So zumindest erzählen es gleich mehrere ehemalige Trainer. Antonio Contreras erinnert sich beispielsweise an den Moment, als er vor zehn Jahren mit Levante in Barcelona weilte. Es stand ein Auswärtsspiel an. Gegenüber dem Hotel sah er ein riesiges Plakat, darauf abgebildet: Lionel Messi. Vor versammeltem Team sagte Contreras: «Eines Tages sehen wir Alexia auf einem solchen Plakat.» Die Spielerinnen lachten, und Putellas, damals 17-jährig, lief rot an, so unangenehm war ihr das. Zu diesem Zeitpunkt war ausser ihr so ziemlich allen im spanischen Fussball klar, dass diese scheue junge Frau eine ganz besondere Begabung hat. Obwohl es am Anfang gar nicht mal so einfach war.