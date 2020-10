Früher Bülacher Doppelschlag im Derby

Bülachs Adrian Xhemajli (rechts) deckt den Ball in der Cuppartie gegen Altstetten perfekt ab. Foto: Francisco Carrascosa

Nach der 1:3-Niederlage bei Aufstiegsanwärter Veltheim und dem 1:2 im Cup in Wädenswil mit dem entscheidenden Tor in der 85. Minute fand Bülach in der Gruppe 4 zum Siegen zurück. Und wie. Das Team von Trainer Gian Luca Appassito schlug im Unterländer Derby Glattbrugg zu Hause gleich 5:0. Die frühe Führung, in der 9. Minute stand es bereits 2:0, ist dem Verein aus der Bezirkshauptstadt entgegen gekommen. «Die beiden frühen Tore gaben uns natürlich Sicherheit», befand Appassito nach dem Schlusspfiff. Der Trainer zum ganzen Spiel: «Wir zeigten eine gute Reaktion auf die Niederlagen in Veltheim und Wädenswil. Wir waren gegen Glattbrugg besser, entschlossener in den Zweikämpfen und schneller. Wir konnten unseren Fussball von Anfang bis Schluss durchziehen.»

Einen unglücklichen Aspekt gab es für den Sieger dennoch. Captain Giancarlo Pizzolotto begann die Partie leicht angeschlagen, schoss zwei Tore, musste nach einer Stunde aber ausgewechselt werden. Ob es am kommenden Samstag für das brisante Verfolgerduell in Niederweningen reicht, ist unsicher. Gian Luca Appassito zur Partie im Wehntal: «Das wird wieder ein ganz anderes Spiel als gegen Glattbrugg.»

Bülach - Glattbrugg 5:0 (3:0). Tore: 7. Jérôme Knöpfli 1.0. 9. Giancarlo Pizzolotto 2:0. 25. Xhemajli 3:0. 47. Giancarlo Pizzolotto 4:0. 89. Yonni 5:0.