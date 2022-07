Psychologie der menschlichen Werte – Früher war alles besser Warum Menschen seit jeher den Verfall der Sitten und den schrecklichen Zustand ihrer Gesellschaft beklagen. Sebastian Herrmann

Wir denken heute, dass die Moral früher besser gewesen sei – wie hier in den Sechzigerjahren. Foto: Getty Images

Am 19. März des Jahres 1666 besucht Samuel Pepys, Präsident der Royal Society, Abgeordneter des englischen Unterhauses und Staatssekretär im Marineamt, das King’s Theatre in London. In seinem Tagebuch mokiert er sich ein wenig über den traurigen Zustand des Hauses, das gerade umgebaut wird, und berichtet dann weiter, dass er anschliessend, tief befriedigt, mit Sir. G. Carteret über den generell beklagenswerten Zustand des Königreiches und den allgemeinen Verfall der Sitten gesprochen habe. Schon damals standen die Dinge also scheinbar Spitz auf Knopf, es ging, so der Eindruck, bergab. Wo sollte das nur enden?