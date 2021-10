Kommandant geht in Ruhestand – «Früher war es selbstverständlich, in der Feuerwehr zu sein» Reto Ferri war 18 Jahre lang Kommandant der Feuerwehr Banesto in Steinmaur. Trotz Rücktritt kann er sich noch nicht von der Arbeit trennen. Astrit Abazi

Die Feuerwehr Banesto ist ein Zweckverband der Gemeinden Bachs, Neerach und Steinmaur. Foto: Francisco Carrascosa

Freitagmorgen im Aufenthaltsraum der Feuerwehr Banesto in Steinmaur: Wie in den meisten Zivilfeuerwehren läuft um diese Uhrzeit nicht viel. Neben dem Materialwart hat sich jedoch noch ein bekanntes Gesicht hier eingefunden: Reto Ferri, der im Januar das Kommando abgegeben hatte, wurde am Vorabend nach langer Wartezeit – Corona hatte dazwischengefunkt – endlich gebührlich verabschiedet. Dass Ferri sich von der Feuerwehr Banesto, einem Zusammenschluss der Gemeinden Bachs, Neerach und Steinmaur, doch nicht gänzlich trennen konnte, erstaunt nicht: Seit über 30 Jahren ist Ferri in der Feuerwehr, 18 Jahre lang war er hier Kommandant. Seine Position als Stabschef wird er allerdings bis auf Weiteres beibehalten.