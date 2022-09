Giorgia Meloni und der Faschismus – Früher war Mussolini das Vorbild – heute ist es Orban Die Brüder Italiens und ihr Rechtsbündnis werden bei einem Wahlsieg Italien nicht in faschistische Zeiten zurückführen. Ihr Ziel ist eine illiberale Demokratie wie in Ungarn. Vincenzo Capodici

Auf dem Weg zur Macht: Giorgia Meloni bei einem Wahlkampfauftritt in Ancona. Foto: Keystone

In den sozialen Medien kursiert ein Video aus dem Jahr 1996, in dem eine junge Frau Benito Mussolini lobt. «Ich glaube, dass Mussolini ein guter Politiker war, der beste der letzten 50 Jahre. Alles, was er gemacht hat, hat er für Italien gemacht.» Die Äusserungen stammen von Giorgia Meloni, die beste Chancen hat, Italiens erste Ministerpräsidentin zu werden. Dabei würde sie Italiens rechteste Regierung nach dem Krieg anführen.