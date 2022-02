Mit 73 Jahren verstorben – Früherer Schweizer Filmchef Marc Wehrlin lebt nicht mehr Anwalt, Journalist, Politiker – und immer an den Schaltstellen der Schweizer Filmbranche: Der Berner Marc Wehrlin ist im Alter von 73 Jahren verstorben.

Marc Wehrlin im Jahr 2008, als der die interimistische Leitung der Cinémathèque suisse übernahm. (Archiv) Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Der frühere Leiter der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, Marc Wehrlin, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Das teilte seine Familie am Samstag mit. Der Berner Rechtsanwalt gründete 1981 die Schweizerische Gesellschaft für die Urheberrechte an audiovisuellen Werken Suissimage und präsidierte sie.

In den 1980er Jahren führte Wehrlin zudem den Schweizerischen Filmverleiher-Verband SFV und präsidierte in den 1990er Jahren die Stiftung Trigon-Film, welche Filme aus Lateinamerika, Asien, Afrika und dem östlichen Europa in der Schweiz ins Kino bringt. Als Anwalt hatte sich Wehrlin auf Filmfragen und Urheberrecht spezialisiert.

Im Jahr 2010 setzte das Eidgenössische Departement des Inneren Wehrlin in einem Streit zwischen zwei Filmproduzentenverbänden und dem Bundesamt für Kultur als Schlichter ein. Die beiden Verbände hatten eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht, nachdem eine Kommission des Bundes zwei ihrer Mitglieder Gelder zugesprochen hatte.

Mediator Wehrlin legte den Filmverbänden danach ein Regelwerk vor, das von allen angenommen wurde. Der Berner Anwalt präsidierte zwischen 2010 und Mitte 2016 auch die Cinémathèque Suisse, das Schweizer Filmarchiv, und gilt als einer der Urheber des 2002 in Kraft getretenen Schweizer Filmgesetzes.

Im Kanton Bern war der frühere Gerichtsberichterstatter der Zeitung «Der Bund» und der Schweizerischen Depeschenagentur (heute Nachrichtenagentur Keystone-SDA) bis 1995 politisch tätig – als Mitglied des Kantonsparlaments, also des Grossen Rats. Dies für die Freie Liste (heute Grüne Freie Liste – Teil der Grünen-Fraktion im Grossen Rat).

SDA/zec

