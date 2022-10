Kaufobjekt in Bachenbülach – Früheres Bauernhaus mitten im Dorf sucht Meistbietende Im Dorfkern wird ein altes Landwirtschaftsgebäude mit Umschwung aus dem 19. Jahrhundert versteigert. Renato Cecchet

Das alte Landwirtschaftsgebäude hat einen lauschigen Vorgarten. Foto: Patrick Gutenberg

Wenn man das Haus betritt, fühlt man sich wie in einem der alten Schweizer Filme: «Ueli der Knecht», zum Beispiel, oder «Oberstadtgass». Unser Schauplatz liegt aber nicht im Emmental oder in der Zürcher Altstadt, sondern an der Dorfstrasse 21 im Dorfkern von Bachenbülach. Dort gelangt ein früheres Bauernhaus mit Wohnung und Umschwung zur Versteigerung.