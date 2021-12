Jahresrückblick, Teil 1 – Frühjahr 2021: Lockdown, viel Schnee, eine Flut und ein Wolf Das Jahr 2021 war das zweite, das von der Pandemie bestimmt war. Aber nicht nur. Wir blicken in vier Teilen zurück auf die Ereignisse. Heute: Januar bis März. Martin Liebrich

Schnee gibt es im Unterländer Januar viel. Später fällt noch viel mehr Regen. So viel, dass es zu Überschwemmungen kommt. Foto: Francisco Carrascosa

Der Januar

Trinkwasserverschmutzung in der Gemeinde Rorbas. Der Zivilschutz gibt in Freienstein Wasser an die Bevölkerung ab. Foto: Balz Murer

Es ist kein schöner Jahresanfang in Rorbas. Weil das Trinkwasser faulig riecht, muss es abgekocht werden. Es begann am 29. Dezember 2020 – und die Situation dauert bis am 6. Januar 2021. Die Ursache bleibt unbekannt. Trinkwasser wird für die Betroffenen in Freienstein ausgegeben, der Zivilschutz stellt die Versorgung sicher. Auch das Wasser vom Brunnen auf dem Dorfplatz in Rorbas ist unbedenklich.

Jetzt wird gespuckt. Am Flughafen in Kloten ist der Test seit 7. Januar möglich. Foto: Keystone

Dass Spucken dereinst als Erleichterung beim Reisen empfunden werden könnte, hätten wohl die wenigsten erwartet. Seit dem 7. Januar ist das aber so. In Kloten kann ein Spucktest gemacht werden. Damit entfällt der Nasenabstrich, der von vielen als unangenehm empfunden wird. Das Resultat ist nach fünf Stunden bekannt. Das Zentrum ist sogleich ausgelastet. Die Kapazität beläuft sich auf 30 Tests pro Stunde.