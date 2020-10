Ennet dem Rhein – Frühreifer Abc-Schütze in Waldshut An einer Grundschule tauchte plötzlich ein 3-jähriger Junge auf.

In Waldshut-Tiengen tauchte ein 3-jähriger Junge an der Grundschule auf. Foto: Keystone

Da staunte man an einer Grundschule in Waldshut-Tiengen nicht schlecht. Ein 3-jähriger Junge tauchte dort am Mittwochmorgen auf. In einem unbeobachteten Moment hatte sich der Knabe aus der elterlichen Wohnung geschlichen. Nachdem ihn die Eltern nicht mehr hatten finden können, verständigten sie die Polizei. Zwischenzeitlich war der Junge an einer Grundschule aufgetaucht und dort einer Lehrerin aufgefallen. Der Kleine war offensichtlich einer Grundschülerin hinterhergelaufen. Der verständigte Vater konnte seinen Jüngling dort wohlbehalten in Empfang nehmen.

red