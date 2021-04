Rentner im Ausland – Frust über Krankenkasse, welche die Behandlung nicht bezahlt Trotz erhöhtem Risiko und Corona-Reisebeschränkungen müsste ein Rentner von Portugal in die Schweiz reisen, damit die Krankenkasse sein Asthma-Medikament bezahlt. Dagegen wehrt er sich. Bernhard Kislig

Selbst mit einer Schweizer Krankenkasse erhalten Rentner im Ausland oft nicht mehr die gleichen Versicherungsleistungen wie in der Schweiz. Foto: Maritha Estvall (Plainpicture)

Der 73-jährige Rentner Milan Soukup kann nicht nachvollziehen, warum seine Krankenkasse in der Schweiz ihm das dringend benötigte Asthma-Medikament nicht mehr finanziert. Er lebt in Portugal. Die Helsana würde die Kosten nur übernehmen, wenn er für die Behandlung – das Medikament wird alle zwei Monate per Spritze verabreicht – in die Schweiz zurückreist.

Da Soukup aufgrund des Alters und seiner Vorerkrankung zur Risikogruppe gehört, hält er die Rückreise in Zeiten der Pandemie für nicht zumutbar. Zudem sei ein Flug in die Schweiz während längerer Zeit gar nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen. Trotzdem weigert sich die Helsana, die Kosten zu übernehmen. Die Auseinandersetzung zwischen dem Rentner und der grossen Schweizer Krankenversicherung hat sich in den vergangenen Monaten zugespitzt und muss voraussichtlich durch ein Sozialversicherungsgericht entschieden werden.