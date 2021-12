Kreuzfahrtschiffe unter Beobachtung – «Fühle mich wie auf einem Superspreader-Event» Nachdem auf der «Odyssey of the Seas» über 55 Passagiere positiv auf Covid-19 getestet wurden, beobachten US-Behörden über 60 weitere Kreuzfahrtschiffe mit Ausbrüchen. Teilweise wird ihnen das Einlaufen in Häfen in der Karibik verweigert.

Das Kreuzfahrtschiff Odyssey of the Seas hat über 55 Covid-Infizierte an Bord – kein Einzelfall. (Archivbild) AFP

Darum gehts Infos einblenden Nachdem vor einigen Tagen über 55 Menschen auf der «Odyssey of the Seas» positiv auf Covid-19 getestet wurden, überwacht die US-Behörde dutzende weitere Kreuzfahrtschiffe.

Denn die «Odyssey of the Seas» ist kein Einzelfall: Über 60 Schiffe werden wegen Covid-19-Ausbrüchen beobachtet.

Die US-Behörden überwachen die Lage auf dutzenden von Kreuzfahrtschiffen mit Corona-Infizierten an Bord. Mehr als 60 Schiffe stünden unter Beobachtung, nachdem die Zahl der von dort gemeldeten Corona-Infektionen die dafür gesetzte Schwelle überschritten habe, erklärte die Gesundheitsbehörde CDC am Sonntag. Der «Washington Post» zufolge wurde mehreren der betroffenen Kreuzfahrtschiffe das Einlaufen in Häfen in der Karibik verweigert.

«Fühle mich wie auf einem Superspreader-Event»

So wurde dem Zeitungsbericht zufolge der «Carnival Freedom» das Anlegen im Hafen der Insel Bonaire verwehrt. «Ich fühle mich, als hätte ich die vergangene Woche auf einem Superspreader-Event verbracht», sagte die 34-jährige Passagierin Ashley Peterson der Zeitung.

Vor wenigen Tagen waren auf dem Kreuzfahrtschiff «Odyssey of the Seas» des Unternehmens Royal Caribbean 55 Passagiere und Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden – obwohl 95 Prozent der Menschen an Bord gegen das Virus geimpft waren.

AFP/sys

