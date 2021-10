Simulator in Neerach – Fühlen sich Gäste im Neeracherried bald wie ein Insekt? Birdlife Schweiz entwickelt einen Insekten-Flugsimulator und will diesen nach Neerach bringen. Den Gästen wird dadurch die Bedeutung der Kleintiere aufgezeigt. Barbara Stotz Würgler

Der Leiter des Naturzentrums Neerach, Stefan Heller, auf dem aktuellen Vogel-Simulator. Jetzt läuft ein Fundraising für einen Insekten-Simulator. Foto: Balz Murer

Vielen Menschen ist bereits aufgefallen: Es sind immer weniger Fliegen, Mücken und Wespen, die durch die Luft brummen, summen und schwirren. Schmetterlinge und Grashüpfer gewinnen an Seltenheitswert. Was den einen gerade recht ist, da sie Insekten in erster Linie als lästig empfinden, ist in vielerlei Hinsicht ein alarmierendes Zeichen: Der fortschreitende Verlust der Insektenarten bedroht über kurz oder lang unser Ökosystem. «Während Bienen vielen Menschen relativ nahestehen, sind andere, nicht direkt sichtbare Arten ebenfalls sehr wichtig», erklärt Stefan Heller, Leiter des Birdlife-Naturzentrums Neeracherried und Projektverantwortlicher für den Insekten-Flugsimulator.