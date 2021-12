5 Skigebiet-Tipps im Wallis – Klein und familiär statt Grossandrang Im Wallis liegen berühmte Sportorte wie Zermatt, Crans-Montana oder Verbier. Auch wer es gemütlich mag, kommt auf die Rechnung. Hier sind fünf Empfehlungen. Artur K. Vogel (Travelcontent)

Anzère

Zauberteppiche sorgen im Skigebiet Anzère für einen einfachen Einstieg. Fotos: PD

Anzère liegt 20 Auto- oder 40 Postautominuten oberhalb von Sitten an sonniger Südlage. Das Skigebiet reicht von 1500 bis gut 2400 Höhenmeter und bietet 58 Pistenkilometer für alle Ansprüche. Anfänger haben auf über 2300 m ü. M. einen Bereich mit zwei «Zauberteppichen», einfachen blauen Pisten, einem Schneepark für die Kleinen und einem kleinen Skilift zur Verfügung.

Kinder können eine Schlittel- und eine Skipiste kostenlos nutzen. Langläufer finden eine fünf Kilometer lange Loipe. In der Umgebung des Dorfes sind viele Winterwanderwege ausgeschildert; es gibt auch Möglichkeiten zum Eisklettern. Zudem bietet Anzère eine Eisbahn und ein Wellness- und Spa-Zentrum.

Dorf und Bergbahnen haben sich der Umweltfreundlichkeit verpflichtet. Europas grösstes Holzpellet-Heizwerk steht hier, dank dem in Anzère jährlich 1,5 Millionen Liter Heizöl eingespart werden.

Vorsaison an Wochenenden; Hauptsaison startet am 17. Dezember

Infos: anzere.ch

Bellwald

Klein, aber oho: Das Skigebiet Bellwald.

Bellwald liegt auf 1500 Metern im Goms und besitzt seit Jahren das Zertifikat «Familien willkommen». Die Talstation Fürgangen Bellwald ist mit dem Auto ab Brig in einer guten halben, mit der Matterhorn-Gotthardbahn in einer Dreiviertelstunde erreichbar. Im Ort gibt es fünf Hotels und 200 Ferienwohnungen.

Das kleine Skigebiet bietet 20 Pistenkilometer bis auf 2560 Meter Höhe mit spektakulärer Aussicht. Es gibt eine Ski- und Snowboardschule, Skiverleih, Kinderbetreuung und vieles mehr. In Snowlis Hasenland können die Kleinen die ersten Schwünge lernen. Grössere Kinder kehren zu Mittag im Hasennest an der Mittelstation ein. Eine sechs Kilometer lange Schlittelpiste macht viel Spass.

Mit Bellwalds Beschaulichkeit könnte es bald zu Ende sein: Es bestehen Pläne für eine Seilbahn, um das kleine Skigebiet mit der sehr viel grösseren Aletsch-Arena zu verbinden.

Sesselbahnen sind ab 11. Dezember 2021 in Betrieb, Skilifte ab 18. Dezember

Infos: bellwald.ch

Champex-Lac

In Champex-Lac bittet der gefrorene See zum Langlaufen.

Champex-Lac ist ein kleiner Ferienort an einem See, auf rund 1500 Metern Höhe hoch über der Strasse zum Grossen St. Bernhard. Der Ort ist ab Martigny mit Bahn und Postauto in 50, mit dem Auto in rund 25 Minuten erreichbar. Die Region wird wegen ihrer ausgedehnten Wälder, dem Naturpark im Val d’Arpette und dem im Winter zugefrorenen See auch Klein-Kanada genannt.

Von den 15 Pistenkilometern bis hinauf auf 2200 Meter sind mehr als zwei Drittel blau markiert, d. h. für Anfänger und Kinder geeignet. Zudem gibt es Eisbahnen, eine 16 Meter hohe Eis-Kletterpyramide, Langlauf auf dem gefrorenen See, eine sieben Kilometer lange Schlittelpiste, Schneeschuhwanderwege in der einsamen Wildnis, Spaziergänge mit Bernhardinerhunden, aber auch Gleitschirmfliegen und Heliskiing. Für Kinder werden verschiedene Animationen und kostenlose Aktivitäten organisiert.

Saisonstart am 19. Dezember 2021

Infos: champex.ch

Grächen

Märchengondeln sorgen in Grächen schon bei der Anreise für grosse Kinderaugen.

Grächen im Mattertal oberhalb von Visp auf gut 1600 Metern gilt vielen als der Winterferienort für Familien schlechthin. Der Ort ist mit dem Auto in rund 30 Minuten, mit Bahn und Postauto ab Visp in etwa einer Stunde erreichbar. Kinder freuen sich schon über die Seilbahnfahrt vom Dorfzentrum hinauf auf gut 2100 Meter ins Skigebiet Hannigalp: Zehn Gondeln sind mit Märchenfiguren dekoriert, und ab Band erzählt die Schauspielerin Silvia Jost Märchen, die genauso lange dauern wie die Fahrt.

Oben sind zahlreiche Aktivitäten möglich, neben Ski und Snowboard auf insgesamt 44 Pistenkilometern auch Schlitteln, Winterwandern und Schneeschuhlaufen. Zudem gibt es eine 2,5 km lange Langlaufloipe. Ski- und Snowboardschulen sind natürlich auch in Grächen aktiv.

In mehreren Hotels gibt es Wellness- und Spa-Bereiche. Das Hallenbad im Hotel Hannigalp steht auch Gästen offen, die nicht im Hotel logieren.

Saisonstart am 18. Dezember 2021

Infos: graechen.ch

Ovronnaz

Das Thermal-Zentrum sorgt in Ovronnaz für Entspannung.

Ovronnaz ist ein kleiner Ferien- und Kurort auf 1300 Metern an der Nordflanke des Rhonetals. Von Sitten und Martigny aus erreicht man ihn jeweils in etwa 30 Autominuten oder in rund 50 Minuten mit Bahn und Postauto. Bekannt ist Ovronnaz vor allem für sein grosses Thermal-Zentrum mit Innen- und Aussenbecken, Spa, Wellness- und medizinischen Behandlungen und Physiotherapie.

Es gibt hier aber auch ein Skigebiet mit acht Anlagen und rund 30 Pistenkilometern bis hinauf auf rund 2500 m ü. M. Es ist mit 20 Kilometer rot und fünf Kilometer schwarz markierten Pisten eher für fortgeschrittene Sportlerinnen und Sportler geeignet. Für kleine Anfängerinnen und Anfänger gibt es einen Kinder-Skipark mit Kinderlift. Lokale Skischulen kümmern sich um die Neulinge.

Freestyler können sich in einem gut ausgebauten Funpark austoben. Und für Skitouren stehen verschiedene markierte und abgesicherte Strecken zur Auswahl.

Vorsaison an den ersten zwei Dezember-Wochenenden; Hauptsaison ab 18. Dezember 2021

Infos: ovronnaz.ch

