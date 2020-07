Corona-Massnahme in Melbourne – Fünf Millionen Menschen müssen zurück in den Lockdown Die australische Metropole Melbourne geht wegen eines starken Anstiegs von Neuinfektionen mit Covid-19 erneut in einen sechswöchigen Lockdown.

Ein Mann schaut in Melbourne aus einem Fenster seiner Wohnung. Er wohnt in einem von neun Hochhäusern, die komplett unter Quarantäne stehen. Foto: Darrian Traynor/Getty Images

Melbourne hat wegen eines starken Anstiegs der Corona-Infektionen erneut einen sechswöchigen Lockdown angeordnet. Die zweitgrösste Stadt des Landes hatte erst ab Anfang Juni langsam die Wirtschaft wieder geöffnet. Nun treten ab Mittwoch um Mitternacht (Ortszeit) wieder strikte Ausgangssperren in Kraft, wie der regionale Regierungschef Daniel Andrews am Dienstag mitteilte. Am selben Tag hatten die Gesundheitsbehörden 191 Neuinfektionen bestätigt, einer der höchsten Anstiege innerhalb eines Tages in Australien seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie.

Wir haben keine andere Wahl. Daniel Andrews, regionaler Regierungschef

«Wir müssen realistisch über die Umstände, mit denen wir konfrontiert sind, sein», sagte Andrews. Die Frustration habe scheinbar zu einer gewissen Nachlässigkeit geführt. «Ich denke, jeder von uns weiss, dass wir keine andere Wahl haben als diese sehr sehr schwierigen Schritte zu ergreifen», fügte der Regierungschef hinzu.

In Melbourne, der Hauptstadt des Bundesstaates Victoria, dürfen die Bürger nun unter dem erneuten Lockdown bis mindestens 19. August nicht das Haus verlassen, ausser zum Einkaufen von Lebensmitteln, zu Arzt- und Pflegebesuchen, zur Ausübung körperlicher Fitness oder um zu arbeiten. Gäste dürfen zu Hause nicht empfangen werden.

Feuerwehrmänner in Schutzanzügen bereiten Lebensmittel vor, um sie an die Bewohner eines Hochhauses in Quarantäne zu verteilen. Foto: James Ross/Keystone

Cafés und Restaurants müssen zum Take-Away-Verkauf zurückkehren, Gottesdienste gibt es nur noch online, Hochzeiten sind auf fünf Menschen beschränkt, Beerdigungen auf zehn, wie die Zeitung «The Age» berichtete. Ausserdem bleiben Schulen in den betroffenen Gebieten, die nächste Woche öffnen sollten, geschlossen.

Niemand darf die Stadt verlassen

Die rund fünf Millionen Bewohner können ausserdem ihre Stadt nicht verlassen. Bereits am Montag hatte die Regionalregierung bekannt gegeben, dass die Grenze zwischen den beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Victoria und New South Wales wegen der steigenden Corona-Zahlen geschlossen wird.

Das Militär ist mobilisiert, um die Polizei bei der Durchsetzung der Ausgangsbeschränkungen zu unterstützen. Unter anderem sollen Strassensperren errichtet werden, um Bürger am Verlassen der Region zu hindern, schrieb die Zeitung «Sydney Morning Herald».

Ein Polizeibeamter befragt einen Autofahrer bei einer Strassensperrung über seine Reiseabsichten. Foto: Daniel Pockett via Reuters

Die Ordnungskräfte setzten zudem eine Software zur Erkennung von Nummernschildern ein, mit der die Herkunft von Fahrzeugen überprüft werden kann. Man müsse die Situation so ernst nehmen wie man in Australien auch Buschfeuer ernst nehme. Es gehe um «Leben und Tod», sagte Andrews.

Am Dienstag lag die Zahl bestätigter Corona-Fälle in ganz Australien (25 Millionen Einwohner) bei 8755. Landesweit sind 106 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

( SDA /aru )