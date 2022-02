Gemeindewahlen Niederhasli – Fünf neu Kandidierende fordern drei Bisherige heraus Drei von sechs Gemeinderatsmitgliedern treten am 27. März zur Wiederwahl an. Fünf neue Kandidierende wollen aber ebenfalls in die Exekutive. Renato Cecchet

Um den Einzug ins Gemeindehaus als Gemeinderat oder Gemeinderätin gibt es am 27. März eine Kampfwahl. Foto: Sibylle Meier

Der Gemeinderat Niederhasli besteht aus insgesamt sieben Sitzen. Sechs davon werden in der Gemeinderatswahl direkt vergeben. Der siebte Sitz fällt dem Primarschulpräsidium zu, das aktuell von Beatrix Stüssi bekleidet wird. Sie tritt für die Wahl in die Schulpflege wieder an. Da Gemeindepräsident Marco Kurer keine weitere Amtszeit anhängt, tragen die beiden neuen Gemeinderatskandidaten Christian Meier und Daniel Wüest eine Kampfwahl ums Präsidium aus.

1) Die Einwohnerzahl der Gemeinde nähert sich der 10’000er-Grenze. Zum Thema Dorfentwicklung werden in den nächsten Jahren wichtige Entscheide anstehen. Wo liegen aus Ihrer Sicht die diesbezüglichen Schwerpunkte?